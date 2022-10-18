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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Буданов рассказал, когда закончится война, заявив, что "для начала" Украина выйдет на границы 1991 года

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Буданов прогнозирует, что до лета 2023 года Россия потерпит поражение в войне
Буданов прогнозирует, что до лета 2023 года Россия потерпит поражение в войне
Фото: EPA

Развязанная Россией война в Украине закончится в конце весны – к началу лета 2023 года. Такой прогноз озвучил глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Кирилл Буданов в интервью проекту "Орестократія", которое издание "Обозреватель" опубликовало 18 октября.

"В конце весны [2023 года] это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала выйдем на эти границы [1991 года]. После завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней России", – убежден Буданов.

Он спрогнозировал, что от РФ в результате ее поражения "отсоединятся определенные регионы".

"Москва будет выплачивать репарации нам, это все их [россиян] ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию... То есть там очень много шагов", – добавил глава ГУР МО Украины.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".

Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович тоже высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета, после того как "западное оружие поступит в достаточном количестве".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.

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