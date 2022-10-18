Буданов рассказал, когда закончится война, заявив, что "для начала" Украина выйдет на границы 1991 года

Буданов прогнозирует, что до лета 2023 года Россия потерпит поражение в войне Фото: EPA

"В конце весны [2023 года] это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала выйдем на эти границы [1991 года]. После завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней России", – убежден Буданов.

Он спрогнозировал, что от РФ в результате ее поражения "отсоединятся определенные регионы".

"Москва будет выплачивать репарации нам, это все их [россиян] ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию... То есть там очень много шагов", – добавил глава ГУР МО Украины.