Буданов рассказал, когда закончится война, заявив, что "для начала" Украина выйдет на границы 1991 года

"В конце весны [2023 года] это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала выйдем на эти границы [1991 года]. После завершения войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней России", – убежден Буданов.
Он спрогнозировал, что от РФ в результате ее поражения "отсоединятся определенные регионы".
"Москва будет выплачивать репарации нам, это все их [россиян] ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию... То есть там очень много шагов", – добавил глава ГУР МО Украины.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. В интервью "Украинской правде" в конце мая он заявлял, что активная фаза боевых действий должна пойти на спад до конца года, так как "ресурсов в России для ведения нормальной войны существует на 12 месяцев".
Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович тоже высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета, после того как "западное оружие поступит в достаточном количестве".
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что для Украины важно завершить активную фазу войны до конца осени.