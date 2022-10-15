Ни одно действие РФ за время вторжения не стало неожиданностью для Украины – Буданов

Буданова спросили об успехах военной разведки за время вторжения.

"Самыми большими успехами я считаю то, что наша информация является предупреждающей. И это, в принципе, легко увидеть. Потому что... ну нет неожиданностей от противника. Их никто не может показать нам сейчас. Нет ни одного действия, которое стало для нас в той или иной мере полностью неожиданным. Ко всем их коварным проделкам мы – государство – подходим подготовленными", – ответил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)