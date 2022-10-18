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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пионтковский: ​Власть слабеет из-за внутренних разборок в Москве, да не просто в Кремле, а внутри самого бункера

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Власть РФ слабеет из-за внутренних разборок, считает Пионтковский
Власть РФ слабеет из-за внутренних разборок, считает Пионтковский
Фото: depositphotos.com

Война России против Украины закончится тогда, когда Украина деоккупирует Херсон, а это может случится и до Нового года, потому что власть в РФ слабеет. Такое мнение живущий в США российский политолог, публицист Андрей Пионтковский высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Шансы того, что это будет в ближайшие две-три недели – до осенне-зимней паузы, – они увеличиваются с каждым днем. Это чрезвычайно обострит, во-первых, элитную борьбу внутри людей с оружием, которые друг друга обвиняют в этом", – считает Пионтковский.

Кроме того, по его мнению, нет мотивации воевать и у самих российских военных. Они читают в Telegram-каналах, что их генералы и президент РФ Владимир Путин "воюют друг с другом в Москве", и задают вопрос: "Зачем идти воевать?"

"Тем более когда власть слабеет из-за внутренних разборок в Москве, да не просто в Москве, а в Кремле, да не просто в Кремле, а внутри самого бункера, они тоже подумают, куда направить свои автоматы, или бросить их и сдаться в плен. В общем, психологически взятие Херсона будет концом войны", – добавил Пионтковский.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Читать полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Москва, военные, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, война России против Украины
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