Пионтковский: ​Власть слабеет из-за внутренних разборок в Москве, да не просто в Кремле, а внутри самого бункера

"Шансы того, что это будет в ближайшие две-три недели – до осенне-зимней паузы, – они увеличиваются с каждым днем. Это чрезвычайно обострит, во-первых, элитную борьбу внутри людей с оружием, которые друг друга обвиняют в этом", – считает Пионтковский.

Кроме того, по его мнению, нет мотивации воевать и у самих российских военных. Они читают в Telegram-каналах, что их генералы и президент РФ Владимир Путин "воюют друг с другом в Москве", и задают вопрос: "Зачем идти воевать?"

"Тем более когда власть слабеет из-за внутренних разборок в Москве, да не просто в Москве, а в Кремле, да не просто в Кремле, а внутри самого бункера, они тоже подумают, куда направить свои автоматы, или бросить их и сдаться в плен. В общем, психологически взятие Херсона будет концом войны", – добавил Пионтковский.

Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Читать полную версию интервью

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