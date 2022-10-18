Пионтковский: ​Власть слабеет из-за внутренних разборок в Москве, да не просто в Кремле, а внутри самого бункера

"Шансы того, что это будет в ближайшие две-три недели – до осенне-зимней паузы, – они увеличиваются с каждым днем. Это чрезвычайно обострит, во-первых, элитную борьбу внутри людей с оружием, которые друг друга обвиняют в этом", – считает Пионтковский.
Кроме того, по его мнению, нет мотивации воевать и у самих российских военных. Они читают в Telegram-каналах, что их генералы и президент РФ Владимир Путин "воюют друг с другом в Москве", и задают вопрос: "Зачем идти воевать?"
"Тем более когда власть слабеет из-за внутренних разборок в Москве, да не просто в Москве, а в Кремле, да не просто в Кремле, а внутри самого бункера, они тоже подумают, куда направить свои автоматы, или бросить их и сдаться в плен. В общем, психологически взятие Херсона будет концом войны", – добавил Пионтковский.
Пионтковский: Сейчас первая стадия гражданской войны в России – элитная. Пригожины и кадыровы требуют расстрелять военное руководство. Читать полную версию интервью
При президентстве Путина Россия сначала оккупировала в 2014 году Крым и начала вооруженную агрессию против Украины на Донбассе, а потом 24 февраля 2022 года начала полномасштабное вторжение. Путин называет войну "спецоперацией", цель которой – "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".