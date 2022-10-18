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Пионтковский: ​Идет колоссальная борьба между двумя элитными группировками в России

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Пионтковский: У властей РФ есть "более важная и более близкая сердцу" проблема: как сохранить власть
Пионтковский: У властей РФ есть "более важная и более близкая сердцу" проблема: как сохранить власть
Фото: Иван Шаблов / Facebook

Сейчас идет первая стадия гражданской войны в России. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил российский политолог, публицист Андрей Пионтковский.

Первую стадию он назвал "элитной". 

"Мы же видим, как она разворачивается: когда полевые командиры: эти пригожины и – как его? – [глава Чечни Рамзан] Кадыров – они требуют расстрелять... руководителя Генерального штаба [Валерия Герасимова] или застрелиться предлагают [министра обороны РФ Сергея] Шойгу. И [президент РФ Владимир] Путин все это поощряет. Производит Кадырова за эти призывы в генерал-полковники. Идет колоссальная борьба между двумя элитными группировками. А борьба по какому поводу? Есть такое мнение на Западе, который уже очень много понял о России... Но мы-то все давно понимали. Но не до конца. Там говорят, что есть какая-то партия мира и партия войны. Нет там никакой партии мира и партии войны. Есть две партии одинаковых мерзавцев: военных преступников, – которые сейчас сражаются в буквальном смысле", – сказал Пионтковский. 

По его мнению, вся "верхушка" власти РФ, в том числе Путин, поняли, что война проиграна. Пионтковский отметил, что от этого власти РФ "не стали меньше ненавидеть Украину", но у них появилась другая проблема, "гораздо более важная и более близкая сердцу": как сохранить власть. 

"Для этого нужно назвать какого-то одного большого виновника. Ну и списать на него все, объяснив это народу. В таких: фашистских – системах это классическая проблема. Мы ее видели и в гитлеровской армии, мы ее видели в первые годы неудач Советского Союза. Кто виноват? Или фюрер, или генералы. У этой проблемы есть только два решения. И, естественно, почему так осмелели эти кадыровы, пригожины? И еще есть целая группа мерзавцев – вы их всех знаете в Украине: так называемые легендарные военные корреспонденты", – сказал он.

По мнению Пионтковского, Путин "натравил" их на генералов.

"Значит, "виноваты генералы". Этот конфликт разрастается", – резюмировал Пионтковский. 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После поражений РФ на фронте Кадыров и Пригожин критиковали военное командование РФ. По мнению аналитиков американского Института исследования войны (ISW), эта критика подорвала авторитет Путина"Их заявления 1 октября оказали глубокое влияние на российское информационное пространство. Вместе они сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана", – отметили эксперты.

В ISW считают, что из-за просчетов на поле боя и мобилизации Путин столкнулся с расколом между военными, патриотами и блогерами. Все эти группы лиц, по мнению экспертов ISW, могут начать распространять информацию о том, что президент РФ не полностью контролирует ситуацию, а "последствия такого развития событий для его режима трудно предсказать".

Кроме того 13 октября российский правозащитник Сергей Осечкин сообщил, что в России готовится заговор, в результате которого Пригожин, Кадыров и новый командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин планируют занять должности глав ФСБ, Росгвардии и минобороны соответственно.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Рамзан Кадыров, Сергей Шойгу, Андрей Пионтковский, Алеся Бацман, Минобороны, российская агрессия, война России против Украины, Валерий Герасимов
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