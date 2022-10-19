В Чернигове работает ПВО, есть взрыв иранского дрона-камикадзе – ОВА

"Есть взрыв Shahed в Чернигове. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях", – написал руководитель ОВА в 14.50.

Ранее, в 14.07 оперативное командование "Север" ВСУ сообщило о сбивании двух ракет оккупантов над Коптями Козелецкого района Черниговской области.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 13.08.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.

По состоянию на 19 октября, с момента, когда на территории Украины был сбит первый дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136, противовоздушная оборона Воздушных сил и другие составляющие сил обороны Украины уничтожили 223 беспилотника этого типа, сообщили Воздушные силы ВСУ.