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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные сбили 223 беспилотника Shahed-136 за 36 суток

В ВСУ рассказали, сколько всего сбили российских дронов-камикадзе
В ВСУ рассказали, сколько всего сбили российских дронов-камикадзе
Фото: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Telegram

По состоянию на 19 октября, с момента, когда на территории Украины был сбит первый дрон-камикадзе иранского производства Shahed-136, противовоздушная оборона Воздушных Сил и другие составляющие Сил обороны Украины уничтожили 223 беспилотника этого типа. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ в Telegram.

К уничтожению Shahed-136, которые оккупанты маркируют как "Герань-2", привлекаются зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, самоходные зенитные установки, мобильные огневые группы ПЗРК, зенитные пушки, крупнокалиберные пулеметы и другое оружие.

Отмечается, что первый такой беспилотник был сбит 13 сентября 2022 года в городе Купянск Харьковской области.

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Теги: беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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