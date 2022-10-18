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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал США: Иранские дроны, воюющие в Украине, подтверждают, что армия Путина "пуста"

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Последние недели РФ массированно атакует Украину с помощью Shahed-136
Последние недели РФ массированно атакует Украину с помощью Shahed-136
Фото: ЕРА

Использование иранских беспилотников-камикадзе для атак в Украине показывает, что российской армии не хватает оружия и личного состава. Об этом бывший командующий армией США в Европе генерал Марк Хертлинг заявил в интервью CNN.

Обращение к другим странам, в том числе к Ирану за беспилотниками Shahed-136, а затем и за ракетами, говорит о системном истощении сил оккупантов.

"Армия Путина сейчас пуста, как с точки зрения оборудования, так и все больше с точки зрения личного состава", – сказал генерал.

Хертлинг отметил, что баллистические ракеты иранского производства, которые может получить Москва от Тегерана, будут неуправляемыми.

"Они продолжат быть оружием террора, как это уже делал [президент России Владимир] Путин против граждан Украины", – добавил экс-командующий армией США в Европе.

18 октября Reuters  со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников.

По данным агентства, Москва запросила дополнительные дроны и баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. Поставка может произойти в течение 10 дней.

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину. Только в Киеве за последние два дня погибло в результате атак восемь человек (пятеро – 17 октября и трое – 18-го). Кроме того, повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября РФ нанесла около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией по 16 областям Украины и по Киеву. Погибло в результате этих атак более 70 человек, еще свыше 240 были травмированы.

Теги: Россия, Владимир Путин, Иран, армия РФ, беспилотники, война России против Украины, российские оккупанты
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