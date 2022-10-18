Генерал США: Иранские дроны, воюющие в Украине, подтверждают, что армия Путина "пуста"

Обращение к другим странам, в том числе к Ирану за беспилотниками Shahed-136, а затем и за ракетами, говорит о системном истощении сил оккупантов.

"Армия Путина сейчас пуста, как с точки зрения оборудования, так и все больше с точки зрения личного состава", – сказал генерал.

Хертлинг отметил, что баллистические ракеты иранского производства, которые может получить Москва от Тегерана, будут неуправляемыми.

"Они продолжат быть оружием террора, как это уже делал [президент России Владимир] Путин против граждан Украины", – добавил экс-командующий армией США в Европе.

18 октября Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран намерен предоставить России ракеты "земля – земля" в дополнение к большому количеству беспилотников.

По данным агентства, Москва запросила дополнительные дроны и баллистические ракеты с повышенной точностью, в частности ракеты семейства Fateh и Zolfaghar. Поставка может произойти в течение 10 дней.