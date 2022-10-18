Блинкен: Атаки дронов по мирным жителям Украины – признак растущего отчаяния РФ

По словам Блинкена, применение оккупантами дронов изменило картину происходящего, и союзники стараются учитывать это при формировании новых пакетов помощи. Он отметил, что беспилотники атакуют гражданское население и инфраструктуру и являются признаком отчаяния, а не военной стратегией РФ.
"Характер агрессии изменился. Они [российские военные] нападают на мирных жителей. Они атакуют критическую инфраструктуру, такую как электростанции, больницы – то, что необходимо людям в повседневной жизни, но не является военными целями. И это признак растущего отчаяния со стороны России, но это также признак того уровня, до которого она опустится и который мы неоднократно видели", – сказал Блинкен.
Глава Госдепа акцентировал внимание на том, что создание контактной группы "Рамштайн" дало союзникам нужные инструменты поставок техники и вооружения для украинской армии. Важной частью их эффективности является переобучение солдат ВСУ.
"Теперь у нас есть механизм, который запустил министр обороны [Соединенных Штатов] Ллойд Остин, процесс Рамштайна, и он идет не только в США, но и в нескольких десятках стран. А если у нас чего-то нет, может быть, есть у кого-то [другого]. Мы следим за тем, чтобы украинцы все это получили", – отметил госсекретарь.
Блинкен подчеркнул, как важны техническое переоснащение и финансовая поддержка, но главным условием того, что Киев не пал и перешел в контрнаступление, он назвал моральные качества защитников Украины.
"Украинцы [и до вторжения] имели в своих руках некоторые инструменты, которые им были нужны, чтобы отразить эту агрессию, особенно вокруг Киева, и оттеснили россиян. Но прежде всего это произошло из-за их невероятной смелости", – признал дипломат.
17 октября российские силы нанесли серию ракетных и беспилотных ударов по жилым районам и объектам инфраструктуры на всей территории Украины. Под ударами РФ оказались Днепропетровская, Сумская, Одесская области и Запорожье.
Формат "Рамштайн" был основан этой весной – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны США Ллойд Остин, который курирует работу группы "Рамштайн", сообщил 20 июля, что вооружение Украине предоставляют уже 30 стран, всего к формату присоединились 50 государств.