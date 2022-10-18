Блинкен: Атаки дронов по мирным жителям Украины – признак растущего отчаяния РФ

По словам Блинкена, применение оккупантами дронов изменило картину происходящего, и союзники стараются учитывать это при формировании новых пакетов помощи. Он отметил, что беспилотники атакуют гражданское население и инфраструктуру и являются признаком отчаяния, а не военной стратегией РФ.

"Характер агрессии изменился. Они [российские военные] нападают на мирных жителей. Они атакуют критическую инфраструктуру, такую как электростанции, больницы – то, что необходимо людям в повседневной жизни, но не является военными целями. И это признак растущего отчаяния со стороны России, но это также признак того уровня, до которого она опустится и который мы неоднократно видели", – сказал Блинкен.

Глава Госдепа акцентировал внимание на том, что создание контактной группы "Рамштайн" дало союзникам нужные инструменты поставок техники и вооружения для украинской армии. Важной частью их эффективности является переобучение солдат ВСУ.

"Теперь у нас есть механизм, который запустил министр обороны [Соединенных Штатов] Ллойд Остин, процесс Рамштайна, и он идет не только в США, но и в нескольких десятках стран. А если у нас чего-то нет, может быть, есть у кого-то [другого]. Мы следим за тем, чтобы украинцы все это получили", – отметил госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, как важны техническое переоснащение и финансовая поддержка, но главным условием того, что Киев не пал и перешел в контрнаступление, он назвал моральные качества защитников Украины.

"Украинцы [и до вторжения] имели в своих руках некоторые инструменты, которые им были нужны, чтобы отразить эту агрессию, особенно вокруг Киева, и оттеснили россиян. Но прежде всего это произошло из-за их невероятной смелости", – признал дипломат.