Путин понимает, что проигрывает в Украине – Госдеп США

По словам Неда Прайса, действия Владимира Путина сигнализируют о том, что он делает все возможное, чтобы запугать тех, кто ему противостоит Фото: EPA

Прайс отметил, что бряцание президентом РФ Владимиром Путиным ядерным оружием, фиктивные референдумы, частичная мобилизация и подавление россиян активизировали население России, но "почти наверняка не так, как хотел Путин".

По словам представителя Госдепартамента, действия Путина сигнализируют о том, что "он понимает, что проигрывает" в Украине, и делает все возможное, чтобы запугать тех, кто ему противостоит.

Прайс заявил, что США вместе с союзниками не собираются поддаваться запугиванию, а так называемые референдумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, являются абсолютной бутафорией.

США, по словам Прайса, никогда не признают захваченную РФ украинскую территорию российской, так как считают ее не чем иным, как частью Украины.