Путин понимает, что проигрывает в Украине – Госдеп США

Прайс отметил, что бряцание президентом РФ Владимиром Путиным ядерным оружием, фиктивные референдумы, частичная мобилизация и подавление россиян активизировали население России, но "почти наверняка не так, как хотел Путин".
По словам представителя Госдепартамента, действия Путина сигнализируют о том, что "он понимает, что проигрывает" в Украине, и делает все возможное, чтобы запугать тех, кто ему противостоит.
Прайс заявил, что США вместе с союзниками не собираются поддаваться запугиванию, а так называемые референдумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, являются абсолютной бутафорией.
США, по словам Прайса, никогда не признают захваченную РФ украинскую территорию российской, так как считают ее не чем иным, как частью Украины.
21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.
Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.
26 сентября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США пока не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины, но относятся к таким угрозам очень серьезно.