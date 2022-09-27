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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин понимает, что проигрывает в Украине – Госдеп США

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По словам Неда Прайса, действия Владимира Путина сигнализируют о том, что он делает все возможное, чтобы запугать тех, кто ему противостоит
По словам Неда Прайса, действия Владимира Путина сигнализируют о том, что он делает все возможное, чтобы запугать тех, кто ему противостоит
Фото: EPA

Война России – это не только нападение на Украину, но и грубое оскорбление принципов, лежащих в основе Устава ООН – суверенитета, независимости государств, нерушимости национальных границ, принципов мира и безопасности. Об этом заявил 26 сентября на брифинге представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Прайс отметил, что бряцание президентом РФ Владимиром Путиным ядерным оружием, фиктивные референдумы, частичная мобилизация и подавление россиян активизировали население России, но "почти наверняка не так, как хотел Путин".

По словам представителя Госдепартамента, действия Путина сигнализируют о том, что "он понимает, что проигрывает" в Украине, и делает все возможное, чтобы запугать тех, кто ему противостоит.

Прайс заявил, что США вместе с союзниками не собираются поддаваться запугиванию, а так называемые референдумы, которые Россия проводит на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей, являются абсолютной бутафорией.

США, по словам Прайса, никогда не признают захваченную РФ украинскую территорию российской, так как считают ее не чем иным, как частью Украины.

Контекст:

21 сентября Путин в своем обращении заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. По его словам, страны Запада устроили "ядерный шантаж" в отношении РФ. В этом же обращении Путин сказал, что Россия поддержит "референдумы" о вхождении оккупированных территорий Украины в состав РФ и признает их результаты.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что ядерная доктрина РФ после псевдореферендумов будет распространяться и на оккупированные ею территории.

Говоря о возможности ядерного удара, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. В то же время он отметил, что "нельзя заглянуть Путину в голову", поэтому риски, что ядерный удар может быть нанесен, есть.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News подтвердил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия.

26 сентября спикер Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США пока не видят признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие против Украины, но относятся к таким угрозам очень серьезно.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, референдум, война, Госдепартамент США, мобилизация, война России против Украины, Нед Прайс
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