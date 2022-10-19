Иран опровергает поставки оружия в Россию и готов к переговорам с Украиной – представитель МИД

По его словам, такие "безосновательные заявления, основанные на ложной информации и злобных предположениях, являются частью целенаправленной и политической пропагандистской кампании, проводимой СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран".

Он отметил, что Иран готов к переговорам с Украиной, чтобы развеять подобные обвинения.

Канаани заявил, что Иран придерживается "активного нейтралитета" в отношении агрессии России в Украине.

"Исламская Республика Иран с самого начала конфликта выступала против продолжения войны, подчеркивая необходимость прекращения боевых действий и поиска пути урегулирования споров путем переговоров", – говорится в сообщении.

Представитель МИД подчеркнул, что глава иранского МИД провел "многочисленные встречи и контакты" с российскими и украинскими коллегами.

"Занимая прозрачную и непоколебимую позицию, ИРИ всегда подчеркивала необходимость уважения основных принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, включая Украину, на основе принципов и целей Устава ООН и международного права", – подвел итог Канаани.