Иран опровергает поставки оружия в Россию и готов к переговорам с Украиной – представитель МИД

По его словам, такие "безосновательные заявления, основанные на ложной информации и злобных предположениях, являются частью целенаправленной и политической пропагандистской кампании, проводимой СМИ некоторых стран против Исламской Республики Иран".
Он отметил, что Иран готов к переговорам с Украиной, чтобы развеять подобные обвинения.
Канаани заявил, что Иран придерживается "активного нейтралитета" в отношении агрессии России в Украине.
"Исламская Республика Иран с самого начала конфликта выступала против продолжения войны, подчеркивая необходимость прекращения боевых действий и поиска пути урегулирования споров путем переговоров", – говорится в сообщении.
Представитель МИД подчеркнул, что глава иранского МИД провел "многочисленные встречи и контакты" с российскими и украинскими коллегами.
"Занимая прозрачную и непоколебимую позицию, ИРИ всегда подчеркивала необходимость уважения основных принципов суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран, включая Украину, на основе принципов и целей Устава ООН и международного права", – подвел итог Канаани.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств того, что Иран поставляет дроны РФ.