"Если Иран ходит, как утка, говорит, как утка, – значит, он – утка". Глава МИД Литвы призвал ввести санкции против Ирана

"Если Иран ходит, как утка, говорит, как утка, и признает, что поставляет беспилотники крупнейшей утке в мире, то я думаю, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран – это утка. Давайте введем санкции, чтобы они не отвертелись", – написал Ландсбергис.
If Iran walks like a duck, talks like a duck and admits to supplying drones to the biggest duck in the world then I think we have enough evidence to say that Iran is a duck. Let's sanction the duck out of them.— Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) October 18, 2022
Министр назвал Иран уткой, используя игру слов. Так как в английском языке "duck" означает "утка", а "duck out of" – идиома, которая переводится как "отвертеться от чего-то", объясняется в словаре Longman.
Россия этой осенью применяет в Украине как минимум два вида иранских беспилотных летательных аппаратов – дроны-камикадзе Shahed-136 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
23 сентября МИД Украины объявил о решении лишить аккредитации посла Ирана и сократить штат посольства Ирана в Киеве в ответ на применение РФ иранских дронов. Тогда официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявлял, что решение МИД Украины основано на "неподтвержденных сообщениях" и стало "результатом шумихи" в СМИ "со стороны иностранных сторон".
Утром 17 октября, через неделю после массированного обстрела Украины 10 октября, Россия совершила новую атаку на столицу дронами-камикадзе, а также атаковала еще ряд областей дронами и ракетами.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова каждой стране ЕС, которая сомневается, передать мешок доказательств, что Иран поставляет дроны РФ.