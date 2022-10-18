"Если Иран ходит, как утка, говорит, как утка, – значит, он – утка". Глава МИД Литвы призвал ввести санкции против Ирана

Глава МИД Литвы призвал ввести санкции против Ирана, чтобы они "не отвертелись" Фото: EPA

"Если Иран ходит, как утка, говорит, как утка, и признает, что поставляет беспилотники крупнейшей утке в мире, то я думаю, что у нас есть достаточно доказательств, чтобы сказать, что Иран – это утка. Давайте введем санкции, чтобы они не отвертелись", – написал Ландсбергис.

If Iran walks like a duck, talks like a duck and admits to supplying drones to the biggest duck in the world then I think we have enough evidence to say that Iran is a duck. Let's sanction the duck out of them. — Gabrielius Landsbergis * (@GLandsbergis) October 18, 2022

Министр назвал Иран уткой, используя игру слов. Так как в английском языке "duck" означает "утка", а "duck out of" – идиома, которая переводится как "отвертеться от чего-то", объясняется в словаре Longman.