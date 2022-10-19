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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ минувшей ночью сбили в Николаевской области 12 российских дронов-камикадзе

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Российские оккупанты перекрасили иранские БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2"
Российские оккупанты перекрасили иранские БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2"
Фото: Повітряне командування "Південь" / Facebook

Вооруженные силы Украины минувшей ночью сбили в Николаевской области 12 российских дронов-камикадзе. Об этом 19 октября в Facebook сообщило воздушное командование "Юг".

"Ночью с 18-го на 19 октября враг атаковал Николаевскую область беспилотниками-камикадзе типа Shahed-136. 11 дронов сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" и один – воинами Национальной гвардии Украины", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/PvKPivden/posts/pfbid0g9BhHdDsMNDm1oY9o1ciXr8FTwHhR6draFPgkazaC3L9Jkj4BhwCJuPjxtA16Ttrl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. По данным сайта "Мілітарний", длина беспилотника – около 3 м, размах крыльев – более 2 м, вес его боевой части составляет 40–50 кг. Дрон летает на высоте от 60 до 4 тыс. м со скоростью около 180 км/ч. У БПЛА громкий двигатель, поэтому дрон слышно за километры. Заявленная дальность действия такого беспилотника – 2,5 тыс. км, сообщила британская разведка.

Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, дрон-камикадзе
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