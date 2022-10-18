Ракеты, дроны и штурмовик. Украинские военные с начала суток уничтожили 12 воздушных целей

Ночью были уничтожены пять дронов-камикадзе Shahed-136.
Во время ракетной атаки из акватории Черного моря зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" сбили четыре крылатые ракеты "Калибр" и один дрон-камикадзе, а зенитчики воздушного командования "Центр" – крылатую ракету Х-101/Х-555.
Помимо этого, в Херсонской области около 9.00 подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбили российский штурмовик Су-25.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.
Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.
По данным Генштаба ВСУ на утро 18 октября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 268 российских самолетов.