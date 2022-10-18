Ракеты, дроны и штурмовик. Украинские военные с начала суток уничтожили 12 воздушных целей

Ночью были уничтожены пять дронов-камикадзе Shahed-136.

Во время ракетной атаки из акватории Черного моря зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" сбили четыре крылатые ракеты "Калибр" и один дрон-камикадзе, а зенитчики воздушного командования "Центр" – крылатую ракету Х-101/Х-555.

Помимо этого, в Херсонской области около 9.00 подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбили российский штурмовик Су-25.

Война России против Украины. Главное (обновляется)