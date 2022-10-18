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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракеты, дроны и штурмовик. Украинские военные с начала суток уничтожили 12 воздушных целей

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ВСУ сбили пять крылатых ракет
ВСУ сбили пять крылатых ракет
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Украинские военные по состоянию на 10.00 с начала суток 18 октября уничтожили 12 воздушных целей. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Ночью были уничтожены пять дронов-камикадзе Shahed-136.

Во время ракетной атаки из акватории Черного моря зенитные ракетные подразделения воздушного командования "Восток" сбили четыре крылатые ракеты "Калибр" и один дрон-камикадзе, а зенитчики воздушного командования "Центр" – крылатую ракету Х-101/Х-555.

Помимо этого, в Херсонской области около 9.00 подразделения Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбили российский штурмовик Су-25.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В войне против Украины Россия применяет иранские дроны-камикадзе Shahed-136. Британская разведка утверждает, что оккупанты используют иранские дроны-камикадзе в Украине как минимум с августа. Они перекрасили БПЛА в свои цвета и назвали "Герань-2".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 11 октября, что РФ заказала у Ирана 2400 Shahed-136.

Украинские военнослужащие, по оценке секретаря СНБО Алексея Данилова, сбивают до 90% дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136, которыми Россия атакует украинские города.

По данным Генштаба ВСУ на утро 18 октября, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили 268 российских самолетов.

Теги: Россия, Украина, самолет, ВСУ, война России против Украины, ракеты, дрон-камикадзе
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