"Есть чем похвастаться". Воздушные силы ВСУ рассказали о первых днях работы немецкой системы ПВО IRIS-T на юге Украины

Об этом 18 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.
14 октября Игнат сообщал, что IRIS-T уже работает в ВСУ на южном направлении.
Ведущий спросил спикера ВС ВСУ, есть ли чем похвастаться IRIS-T за несколько дней работы.
"Есть, но об этом несколько позже, – ответил Игнат. – Есть, но мало. Хочется больше… Она [система IRIS-T] единственная в мире такая пока, которая сейчас уже в работе. Гордиться будем тогда, когда их будет много… Да, он [зенитно-ракетный комплекс] не дальнобойный – до 40 км, – но другие его тактико-технические характеристики великолепны".
По словам Игната, немецкому производителю понадобятся годы, чтобы обеспечить потребности Украины в ПВО.
"Потребность у нас очень большая. Кроме того, мы должны заменить существующие сейчас у нас советские вооружения – и "Бук-М1", и С-300", – отметил Игнат.
Как сообщается на сайте бундесвера, IRIS-T оснащен ракетами малой дальности, которые используются для борьбы с воздушными целями.
В июне 2022 года Германия заявила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы.
После массированной ракетной атаки на Украину 10 октября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что Украина получит первый IRIS-T "в ближайшие дни".