"Есть чем похвастаться". Воздушные силы ВСУ рассказали о первых днях работы немецкой системы ПВО IRIS-T на юге Украины

14 октября Игнат сообщал, что IRIS-T уже работает в ВСУ на южном направлении Фото: wikipedia.org

Об этом 18 октября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", рассказал спикер Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

14 октября Игнат сообщал, что IRIS-T уже работает в ВСУ на южном направлении.

Ведущий спросил спикера ВС ВСУ, есть ли чем похвастаться IRIS-T за несколько дней работы.

"Есть, но об этом несколько позже, – ответил Игнат. – Есть, но мало. Хочется больше… Она [система IRIS-T] единственная в мире такая пока, которая сейчас уже в работе. Гордиться будем тогда, когда их будет много… Да, он [зенитно-ракетный комплекс] не дальнобойный – до 40 км, – но другие его тактико-технические характеристики великолепны".

По словам Игната, немецкому производителю понадобятся годы, чтобы обеспечить потребности Украины в ПВО.

"Потребность у нас очень большая. Кроме того, мы должны заменить существующие сейчас у нас советские вооружения – и "Бук-М1", и С-300", – отметил Игнат.