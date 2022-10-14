Немецкий IRIS-T уже работает на южном направлении Украины – Воздушные силы ВСУ

IRIS-T может работать в едином информационном поле с такими системами, как NASAMS и Patriot, заявил Игнат Фото: bundeswehr.de

"Что касается IRIS-T, комплекса этой модификации в мире еще нет. Германия поставляет его первым в Украину. Эта система уже работает в Вооруженных силах на южном направлении. Ожидаем другие системы, которые должна передать Германия", – сказал Игнат.

Он отметил, что IRIS-T не дальнобойный, но очень перспективный для использования комплекс и может работать в едином информационном поле с такими системами как NASAMS и Patriot.

"NASAMS – уже проверенный комплекс, который имеет хороший авторитет на вооружении в 12 странах мира", – добавил Игнат.

В то же время он заявил, что тех систем ПВО, которые сейчас есть в Украине, мало. Спикер Воздушных сил добавил, все средства нужно использовать. К примеру, против дронов-камикадзе сейчас работает истребительная авиация, добавил он.

"Мы не можем такую страну, как Украина, перекрыть темы средствами, которые у нас сегодня есть. Нам действительно нужно много средств. Сегодня много стран согласились помочь этими средствами ПВО. Понятно, что не так просто будет их интегрировать в нашу систему. Понятно, что они могут попасть не только в Воздушные силы Украины, но и в противовоздушную оборону Сухопутных войск. Усилить направления там. Особенно – что касается работы против дронов-камикадзе, которые сегодня заполонили наше пространство, как информационное, так и воздушное", – сказал Игнат.