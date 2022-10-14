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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Первые NASAMS Украина получит уже в октябре – Резников

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В октябре в Украину поставят системы ПВО NASAMS, заявил Резников
В октябре в Украину поставят системы ПВО NASAMS, заявил Резников
Фото: EPA

Системы противовоздушной обороны (ПВО) от международных партнеров, в том числе системы NASAMS, в Украину поставят в октябре. Об этом 14 октября заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире телемарафона. Видео интервью опубликовал "1+1".

В частности, в Украину из Германии прибудут системы ПВО IRIS-II, украинские военные уже заканчивают обучение, отметил министр.

"Есть решение США о поставках нам известной системы NASAMS, первых нескольких установок. На них также проходят учения наши военные специалисты. Они также будут поставлены в этом месяце... Россияне радовались тому, что они в феврале якобы уничтожили нашу систему ПВО. Сегодня уже сколько длится эта открытая фаза войны, и мы уничтожаем их самолеты, их ракеты. К сожалению, не все 100%... Сегодня у нас есть новые вызовы – дроны... Наши военные также учатся их сбивать. Мы будем получать системы подавления их средствами электронной борьбы", – заявил Резников.

Кроме того, Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk, заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 

Контекст:

12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". Резников заявляв, что главная тема заседания – укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь идет о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

Теги: США, Германия, военные, Йенс Столтенберг, ПВО, оборона, Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, NASAMS
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