Первые NASAMS Украина получит уже в октябре – Резников

В частности, в Украину из Германии прибудут системы ПВО IRIS-II, украинские военные уже заканчивают обучение, отметил министр.

"Есть решение США о поставках нам известной системы NASAMS, первых нескольких установок. На них также проходят учения наши военные специалисты. Они также будут поставлены в этом месяце... Россияне радовались тому, что они в феврале якобы уничтожили нашу систему ПВО. Сегодня уже сколько длится эта открытая фаза войны, и мы уничтожаем их самолеты, их ракеты. К сожалению, не все 100%... Сегодня у нас есть новые вызовы – дроны... Наши военные также учатся их сбивать. Мы будем получать системы подавления их средствами электронной борьбы", – заявил Резников.

Кроме того, Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk, заявлял генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.