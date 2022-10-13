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Резников обсудил с главой минобороны Германии усиление ПВО Украины и обучение украинской армии в ФРГ

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Резников встретился с Ламбрехт 13 октября
Резников встретился с Ламбрехт 13 октября
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 13 октября встретился с главой минобороны Германии Кристине Ламбрехт. Об этом он сообщил в Twitter.

"Обсудили усиление ПВО Украины, поставку боеприпасов и запчастей для [САУ] Gepard для защиты украинских гуманитарных объектов. Также поставки инженерных машин; обучение украинской армии в Германии; совместный сервисный центр для немецкого оружия, предоставленного Украине", – написал он.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Германия поставляет Украине зенитные самоходные установки, бронетранспортеры, переносные зенитно-ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и другое вооружение. С 1 января до 26 сентября Германия передала вооружения на более чем €740 млн.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard, которые просит Украина.

В июне Германия сообщила, что предоставит Украине комплекс ПВО IRIS-T. Позже стало известно, что всего Украина получит четыре такие системы. Первый IRIS-T Украина получили 11 октября

12 октября в Германия анонсировала передачу Украине в ближайшие несколько недель больше гаубиц PzH2000 и реактивных систем залпового огня MARS II

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, Кристине Ламбрехт
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