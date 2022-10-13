"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии

По словам Натальи Кличко, "теперь все эти мечты разбиты". Она отметила, что мать живет вместе с ней.

Наталья Кличко также подчеркнула, что из-за российской агрессии люди вынуждены "вернуться в укрытия, опасаясь за свою жизнь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)