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13 октября, 2022
 
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"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии

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Наталья Кличко сейчас живет вместе с матерью
Наталья Кличко сейчас живет вместе с матерью
Фото: Natalia Klitschko / Facebook

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко в интервью, которое опубликовано 11 октября на сайте немецкого издания Spiegel, рассказала, что ее мать в конце октября планировала вернуться в Украину, но после массированных ракетных обстрелов украинского городов российскими оккупантами изменила свои планы.

По словам Натальи Кличко, "теперь все эти мечты разбиты". Она отметила, что мать живет вместе с ней.

Наталья Кличко также подчеркнула, что из-за российской агрессии люди вынуждены "вернуться в укрытия, опасаясь за свою жизнь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июле Наталья Кличко рассказала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ее мать и сестра переехали к ней в Германию.

Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.

11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.

Теги: Германия, Наталья Кличко, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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