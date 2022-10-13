"Теперь все эти мечты разбиты". Наталья Кличко заявила, что из-за ракетных обстрелов украинских городов ее мать останется жить в Германии

По словам Натальи Кличко, "теперь все эти мечты разбиты". Она отметила, что мать живет вместе с ней.
Наталья Кличко также подчеркнула, что из-за российской агрессии люди вынуждены "вернуться в укрытия, опасаясь за свою жизнь".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В июле Наталья Кличко рассказала, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ее мать и сестра переехали к ней в Германию.
Ночью и утром 10 октября российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов в Украине. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские войска нанесли по территории Украины 61 ракетный и 32 авиаудара. Подразделения противовоздушной обороны Украины за день уничтожили 73 воздушные цели, в том числе 46 крылатых ракет и 27 беспилотников.
11 октября массированная ракетная атака оккупантов по критической и энергетической инфраструктуре Украины продолжилась. В частности, утром оккупанты повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области, обстреляли энергетические объекты во Львовской и Днепропетровской областях. Всего, по данным Генштаба, в течение суток Россия запустила по Украине почти 30 крылатых ракет. Система ПВО сбила 21 крылатую ракету и 11 беспилотников.