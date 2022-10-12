"Не оставайся безразличным!" Наталья Кличко призвала мировую общественность поддержать Украину

На некоторых снимках Наталья Кличко запечатлена с украинскими детьми.

"Ради них мы выходим на демонстрации. За них мы поднимаем свои голоса. Ради них мы не прекращаем освещать события варварской войны России против Украины. За них наши мужчины отдают свою жизнь на поле боя. Ради них наши женщины покидают свои дома, свою страну, своих мужчин, своих родных и любимых. Спасти им жизнь и подарить светлое, мирное, свободное будущее... Встань с Украиной! Не оставайся безразличным!" – призвала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После массовой атаки российских оккупантов на Украину в ряде стран прошли акции солидарности с украинцами. Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

10 октября оккупанты выпустили по Украине не менее 84 крылатых ракет, несколько десятков беспилотников. Основной ущерб был нанесен энергетической инфраструктуре, в ряде областей до сих пор есть перебои с электроснабжением. Жертвами атаки стали 14 человек, 97 получили травмы.