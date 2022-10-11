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"Бомби свою маму, а не мой город", "Путин = Гитлер". В Польше, Германии, Грузии, Сербии прошли акции солидарности с Украиной. Фоторепортаж

Сегодня 02.47
После массовой атаки российских оккупантов на Украину в ряде стран прошли акции солидарности с украинцами. В Польше участники акции собрались под посольством России в Варшаве, сообщил канал Polsat News. Они скандировали лозунги в адрес президента РФ Владимира Путина: "Путин вон!", "Террорист!" и "Долой фашизм!". Акции солидарности также состоялись в Германии, Австрии, Чехии, Сербии, Северной Македонии, Грузии. Участники акций пришли с плакатами, на которых были надписи "Россия – террористическое государство", "Путин = Гитлер", "Fuck Путин", "Бомби свою маму, а не мой город", "Империи должны умирать, а не люди", "Руки прочь от Украины", "Путин – зло", "Путин – х...йло". 10 октября оккупанты выпустили по Украине не менее 84 крылатых ракет, несколько десятков беспилотников. Основной ущерб был нанесен энергетической инфраструктуре, в ряде областей до сих пор есть перебои с электроснабжением. Жертвами атаки стали 14 человек, 97 получили травмы.
Теги: Владимир Путин, Германия, Украина, Грузия, Чехия, Польша, Австрия, Сербия, Варшава, война России против Украины, Северная Македония
 

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