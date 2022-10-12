"Смесь боли и невыразимой гордости за то, что я – украинка". Каменских показала, как исполняет гимн Украины

"Каждый раз исполнение гимна Украины – это смесь боли и невыразимой гордости за то, что я – украинка. За наш народ, уже веками кладущий "Душу й тіло за нашу свободу", как в пророческих первых строках. Но наша сила в том, что пророческими являются не только эти строки, но и следующие, со второго куплета: "Ще на нашій Україні піснь гучна розляже" и "України слава стане поміж народами", – написала она.

Как отметила певица, сколько времени не проходило бы, каждое слово до сих пор пронизывает до самого сердца, потому что описывает судьбу Украины.

"Даже сегодня, когда Украина ежедневно мужественно отстаивает свои границы и борется с врагом, а мирные украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах, весь мир удивляется нашей силе и скандирует "Слава Украине!" Потому что мы каждый раз доказываем: правда на нашей стороне, и она обязательно победит!" – заявила Каменских.