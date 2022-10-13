"Я беспокоюсь о его жизни". Наталья Кличко рассказала об отношениях с бывшим мужем

На вопрос журналистов, поддерживает ли она отношения с Виталием Кличко, Наталья Кличко ответила утвердительно Фото: ЕРА

По словам Кличко, узнав "ужасные новости", она позвонила всем, "кого любит".

На уточняющий вопрос журналистов, поддерживает ли она отношения со своим экс-супругом, модель ответила утвердительно.

Наталья Кличко подчеркнула, что беспокоится за его жизнь, так как прожила с ним 25 лет в браке и он является отцом ее детей. Она призналась, что ракетные удары были недалеко от того места, где находился ее бывший муж.

Бывшая жена Кличко призналась, что "в такие моменты боится за него".

"Я беспокоюсь о его жизни", – добавила Наталья Кличко.