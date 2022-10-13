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13 октября, 2022
 
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"Я беспокоюсь о его жизни". Наталья Кличко рассказала об отношениях с бывшим мужем

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На вопрос журналистов, поддерживает ли она отношения с Виталием Кличко, Наталья Кличко ответила утвердительно
На вопрос журналистов, поддерживает ли она отношения с Виталием Кличко, Наталья Кличко ответила утвердительно
Фото: ЕРА

Проживающая в Германии украинская модель, блогер и коуч по йоге Наталья Кличко 10 октября, после ракетного обстрела Киева российскими оккупантами, сразу же написала своему бывшему мужу, мэру Киева Виталию Кличко. Об этом она рассказала в интервью, которое опубликовано 11 октября на сайте немецкого издания Spiegel.

По словам Кличко, узнав "ужасные новости", она позвонила всем, "кого любит".

На уточняющий вопрос журналистов, поддерживает ли она отношения со своим экс-супругом, модель ответила утвердительно.

Наталья Кличко подчеркнула, что беспокоится за его жизнь, так как прожила с ним 25 лет в браке и он является отцом ее детей. Она призналась, что ракетные удары были недалеко от того места, где находился ее бывший муж. 

Бывшая жена Кличко призналась, что "в такие моменты боится за него".

"Я беспокоюсь о его жизни", – добавила Наталья Кличко.

Контекст:

Наталья Кличко (до замужества – Егорова) родилась в Броварах в 1974 году. В 1996 году она вышла замуж за украинского боксера Виталия Кличко. В браке у пары родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья и Виталий Кличко долгие годы живут раздельно: она – в Гамбурге (Германия), а он – в Киеве. С 2014 года Виталий Кличко занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

15 августа 2022 года Виталий Кличко сообщил, что разводится с женой. Супруга мэра Киева подтвердила его слова на следующий день. По словам Натальи и Виталия Кличко, причиной их развода стало их раздельное проживание.

На вопрос о личной жизни Кличко тогда ответил, что его сердце занято Киевом. Украинский ведущий Слава Демин, комментируя высказывание мэра Киева, подчеркнул, что, "по некоторой информации, сердце Виталия Владимировича занято не только Кием, Хоривом и Щеком, а есть еще какая-то Лыбидь, о которой он пока не рассказывает, но скоро расскажет".

Теги: Виталий Кличко, Германия, Гамбург, Наталья Кличко, война России против Украины
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