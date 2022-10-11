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11 октября, 2022
 
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Вакарчук после ракетных обстрелов Киева исполнил на уцелевшем "мосту Кличко" песню, посвященную Мариуполю. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вакарчук: Рашистские ракеты в очередной раз терроризировали Украину. Но им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев
Вакарчук: Рашистские ракеты в очередной раз терроризировали Украину. Но им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 10 октября выступил в Киеве на пешеходному мосту между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов после его повреждения в результате ракетного удара. Записанное во время выступления видео артист разместил в Facebook.

Вакарчук в том числе исполнил свою новую песню, которую посвятил Мариуполю

"И знаете почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали "Азовстали". Мост выстоял, – написал артист. – Сегодня рашистские ракеты в очередной раз терроризировали Украину и Киев. Но им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев".

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/videos/1135527537345713/

Контекст:

Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: КиеваХарьковаЛьвоваДнепраКривого РогаОдессыХмельницкогоЖитомираРовноНиколаева, Тернополя, Ивано-ФранковскаКропивницкогоКонотопа Сумской области.

Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и разбив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял.

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" (по фамилии мэра Киева Виталия Кличко), открыт в мае 2019 года.

Теги: Святослав Вакарчук, война России против Украины
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