Вакарчук после ракетных обстрелов Киева исполнил на уцелевшем "мосту Кличко" песню, посвященную Мариуполю. Видео

Вакарчук в том числе исполнил свою новую песню, которую посвятил Мариуполю.

"И знаете почему? Говорят, конструкция моста сделана именно из стали "Азовстали". Мост выстоял, – написал артист. – Сегодня рашистские ракеты в очередной раз терроризировали Украину и Киев. Но им никогда не удастся разрушить мост между душами и сердцами украинцев".

Контекст:

Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.

Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и разбив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял.

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" (по фамилии мэра Киева Виталия Кличко), открыт в мае 2019 года.