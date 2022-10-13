Немецкий продюсер Дитер Болен раскритиковал санкции против России. Кличко ему резко ответил

В ролике продюсер Дитер Болен говорит, что если бы страны Запада не вводили санкции против России после начала войны в Украине и политики "разумно" сели бы за стол переговоров, то не нужно было бы приьегать к "выкрутасам" в борьбе с энергетическим кризисом.

"Теперь мы должны терпеть холода. С моей точки зрения, это все отстой", — цитирует Болена ресурс.

Далее продюсер утверждает, что теперь Россия будет продавать свой газ в Азию за "гораздо большие деньги". В своем выступлении Болен ни слова не сказал о том, что Россия напала на Украину, пишет издание.

В социальных сетях многие пользователи раскритиковали эти заявления. А украинский боксер Владимир Кличко в твоем Twitter напрямую обратился к Болену. Он заявил, что сейчас Россия совершает "геноцид всего украинского".



"Вам, Дитер Болен, все равно, что в нашей стране гибнут люди? Разве вас не волнует, что Путин хочет уничтожить нашу страну?" — написал Кличко.

Экономическая ситуация, в том числе в Германии, является большой проблемой. Но именно Россия напала на Украину, что стало причиной энергетического кризиса, считает Владимир.

"Как вы вообще можете думать о том, чтобы продолжать сотрудничать с этой страной?", — заявил Кличко.

Также в своем посте он призвал выступать против тех, кто "поддается российскрй пропаганде". И попросил не забывать о том, что идет война, и помогать Украине.