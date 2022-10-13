Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk – Столтенберг

"Приветствую сегодняшнее объявление Испании, что они передадут четыре установки Hawk для усиления воздушной обороны Украины вдобавок к тому, о предоставлении чего союзники объявили в последние дни", – заявил он.
Столтенберг поблагодарил союзников за вклад в помощь Украине и призвал усиливать поддержку.
"Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду в рамках комплексного пакета помощи НАТО", – сказал генсек.
12 октября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщал, что Украина запрашивала системы Hawk. Он отмечал, что это "старая система, но она достаточно эффективна".
MIM-23 Hawk – американский ЗРК средней дальности.
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн".
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что главной темой заседания станет укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.