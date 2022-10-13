Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk – Столтенберг

"Приветствую сегодняшнее объявление Испании, что они передадут четыре установки Hawk для усиления воздушной обороны Украины вдобавок к тому, о предоставлении чего союзники объявили в последние дни", – заявил он.

Столтенберг поблагодарил союзников за вклад в помощь Украине и призвал усиливать поддержку.

"Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду в рамках комплексного пакета помощи НАТО", – сказал генсек.

12 октября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщал, что Украина запрашивала системы Hawk. Он отмечал, что это "старая система, но она достаточно эффективна".

MIM-23 Hawk – американский ЗРК средней дальности.