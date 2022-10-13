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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk – Столтенберг

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Столтенберг призвал усиливать поддержку Украины
Столтенберг призвал усиливать поддержку Украины
Фото: EPA

Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 13 октября по итогам встречи министров обороны стран Альянса, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Приветствую сегодняшнее объявление Испании, что они передадут четыре установки Hawk для усиления воздушной обороны Украины вдобавок к тому, о предоставлении чего союзники объявили в последние дни", – заявил он.

Столтенберг поблагодарил союзников за вклад в помощь Украине и призвал усиливать поддержку.

"Мы также предоставляем топливо, зимнюю одежду в рамках комплексного пакета помощи НАТО", – сказал генсек.

12 октября глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщал, что Украина запрашивала системы Hawk. Он отмечал, что это "старая система, но она достаточно эффективна".

MIM-23 Hawk – американский ЗРК средней дальности.

Контекст:

12 октября в Брюсселе  состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". 

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что главной темой заседания станет укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Испания, Йенс Столтенберг, ПВО, военная помощь, война России против Украины
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