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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания предоставит Украине ракеты для систем ПВО NASAMS – министр обороны

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Уоллес: Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну
Уоллес: Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну
Фото: EPA

Великобритания предоставит Украине ракеты для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес 13 октября, пишет пресс-служба британского оборонного ведомства.

Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM.

"Ракеты AMRAAM, которые будут предоставлены в ближайшие недели для использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными США, являются первыми предоставленными Великобританией ракетами, способными сбивать крылатые ракеты. Они помогут защитить критически важную национальную инфраструктуру Украины", – сообщили в министерстве.

Также в пакет помощи войдут сотни ракет к ранее предоставленным Великобританией системам, сотни дополнительных беспилотников и 18 артиллерийских орудий.

"Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в Украину. Это оружие поможет Украине защитить свое небо от атак и усилит общую противоракетную оборону вместе с американскими NASAMS", – заявил Уоллес.

Великобритания также выделит £10 млн на комплексный пакет помощи НАТО для Украины. Финансирование поможет оказать Украине срочную нелетальную помощь, такую как зимняя одежда, генераторы, бензовозы и машины скорой помощи для украинской армии в преддверии зимы.

Контекст:

12 октября в Брюсселе  состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн". 

Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что главной темой заседания станет укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.

1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона. 30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.

24 августа, в День Независимости Украины, президент США Джо Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе". В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.

27 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые две батареи зенитных комплексов NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.

После массированной российской ракетной атаки на Украину 10 октября Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и предоставлять стране оборонную помощь, "включая современные системы противовоздушной обороны".

12 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что американские системы NASAMS "на подходе".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Великобритания, ПВО, военная помощь, война России против Украины, ракеты
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