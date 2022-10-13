Великобритания предоставит Украине ракеты для систем ПВО NASAMS – министр обороны

Речь идет о ракетах AIM-120 AMRAAM.
"Ракеты AMRAAM, которые будут предоставлены в ближайшие недели для использования с системами противовоздушной обороны NASAMS, обещанными США, являются первыми предоставленными Великобританией ракетами, способными сбивать крылатые ракеты. Они помогут защитить критически важную национальную инфраструктуру Украины", – сообщили в министерстве.
Также в пакет помощи войдут сотни ракет к ранее предоставленным Великобританией системам, сотни дополнительных беспилотников и 18 артиллерийских орудий.
"Последние неизбирательные удары России по гражданским районам Украины требуют дальнейшей поддержки тех, кто стремится защитить свою страну. Поэтому сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в Украину. Это оружие поможет Украине защитить свое небо от атак и усилит общую противоракетную оборону вместе с американскими NASAMS", – заявил Уоллес.
Великобритания также выделит £10 млн на комплексный пакет помощи НАТО для Украины. Финансирование поможет оказать Украине срочную нелетальную помощь, такую как зимняя одежда, генераторы, бензовозы и машины скорой помощи для украинской армии в преддверии зимы.
12 октября в Брюсселе состоялось шестое заседание контактной группы по оказанию помощи Украине в формате "Рамштайн".
Министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал, что главной темой заседания станет укрепление украинской ПВО. После встречи в Пентагоне сообщили, что, кроме ПВО, обсуждалось предоставление Украине артиллерии и бронетехники.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал шестой "Рамштайн" историческим, так как речь о принятии "решений по закрытию нашего неба". Согласно заявлению главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, партнеры Украины считают возможным предоставление стране комплексов ПВО для создания интегрированной системы ПВО/ПРО.
1 июля в Пентагоне анонсировали поставку двух передовых систем ПВО NASAMS, они входят в 14-й пакет помощи США в области безопасности для Украины. Отмечалось, что в рамках этого пакета США заключают контракты с представителями промышленности, а не поставляют оборудование из запасов Пентагона. 30 июля в Пентагоне сообщили, что США начали процесс закупки систем ПВО NASAMS для Украины.
24 августа, в День Независимости Украины, президент США Джо Байден объявил о новом, 20-м пакете военной помощи Украине на сумму $2,98 млрд. В него входят шесть систем NASAMS и боеприпасы для них. Речь, как и в прошлый раз, идет о заключении контрактов с производителями и помощи "в среднесрочной и долгосрочной перспективе". В конце августа минобороны США заключило контракт с компанией Raytheon Missiles & Defense на закупку ЗРК NASAMS для Украины.
27 сентября спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первые две батареи зенитных комплексов NASAMS будут переданы Украине в ближайшее время.
После массированной российской ракетной атаки на Украину 10 октября Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать Украину и предоставлять стране оборонную помощь, "включая современные системы противовоздушной обороны".
12 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что американские системы NASAMS "на подходе".