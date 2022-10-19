ПВО сбила над Киевом несколько российских ракет – Кличко

Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12.49 Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", – написал городской голова.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12.49.

Война России против Украины. Главное (обновляется)