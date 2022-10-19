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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ПВО сбила над Киевом несколько российских ракет – Кличко

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Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12.49
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12.49
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем 19 октября сбили над Киевом ракеты российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", – написал городской голова.

По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12.49.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.

По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.

Российские оккупанты обстреляли Киев 10-го17-го и 18 октября, до этого последний раз о взрывах в Киеве сообщалось в конце июня.

Теги: Россия, Киев, Виталий Кличко, Украина, ПВО, обстрелы, война России против Украины, ракеты, мэр, российские оккупанты, воздушная тревога
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