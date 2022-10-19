ПВО сбила над Киевом несколько российских ракет – Кличко

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Над Киевом ПВО сбила несколько российских ракет. Отбоя воздушной тревоги нет! Оставайтесь в укрытиях! ПВО продолжает работать", – написал городской голова.
По данным сайта alerts.in.ua, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12.49.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.
Российские оккупанты обстреляли Киев 10-го, 17-го и 18 октября, до этого последний раз о взрывах в Киеве сообщалось в конце июня.