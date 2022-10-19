Силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей в центре и на севере Украины – воздушное командование "Центр"

Об этом в Facebook сообщило воздушное командование "Центр" ВСУ.
"По состоянию на 15.00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбито две крылатые ракеты и восемь БПЛА, еще две крылатые ракеты приземлены силами ПВО Сухопутных войск", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Последние недели РФ массированно обстреливает Украину, повреждена треть украинских электростанций.
По данным ГСЧС, за период с 7-го по 18 октября российские оккупационные войска нанесли по Украине около 190 массированных ударов ракетами, дронами-камикадзе и артиллерией, погибли более 70 человек.
19 октября ВСУ сбили две ракеты оккупантов над Черниговской областью, несколько российских ракет над Киевом, дрон в Чернигове.