Силы ПВО уничтожили 12 воздушных целей в центре и на севере Украины – воздушное командование "Центр"

Силы ПВО ВСУ сбили четыре крылатые ракеты и восемь БПЛА оккупантов, отметило воздушное командование "Центр" Фото: Повітряне командування "Центр" / Facebook (архив)

Об этом в Facebook сообщило воздушное командование "Центр" ВСУ.

"По состоянию на 15.00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных сил сбито две крылатые ракеты и восемь БПЛА, еще две крылатые ракеты приземлены силами ПВО Сухопутных войск", – говорится в сообщении.

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