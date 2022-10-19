После получения оружия завербованные в армию РФ из числа заключенных пытаются вернуться в Россию – Генштаб ВСУ

СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что на войну против Украины в России вербуют заключенных Фото: depositphotos.com

"Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных принесло дополнительные проблемы командованию. Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию РФ", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальные сбежали.

"Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиску дезертиров", – добавили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)