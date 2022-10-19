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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После получения оружия завербованные в армию РФ из числа заключенных пытаются вернуться в Россию – Генштаб ВСУ

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СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что на войну против Украины в России вербуют заключенных
СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что на войну против Украины в России вербуют заключенных
Фото: depositphotos.com

После получения оружия завербованные в российскую армию заключенные пытаются вернуться в Россию. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 19 октября.

"Восполнение потерь подразделений российских оккупационных войск за счет заключенных принесло дополнительные проблемы командованию. Так, завербованные военнослужащие из мест лишения свободы после получения оружия покидают подразделения и ищут возможность вернуться на территорию РФ", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, после поражения склада с боеприпасами в Херсонской области 17 октября часть привлекаемого к его охране подразделения получила ранения, а остальные сбежали.

"Подразделения Росгвардии под видом борьбы с диверсионно-разведывательными группами проводят мероприятия по поиску дезертиров", – добавили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02cbKhENeXwhouEY1FGH98wsKLgeY9jWU65bmDt8oipZH8bJo5YaievoBdbf2Nmwhrl

Контекст:

СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что на войну против Украины в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомныхОбучение заключенных, которых РФ завербовала на войну, проходит на оккупированной территории Луганской области, сообщили в Генштабе 4 октября.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.

5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин.

Один из таких заключенных в начале сентября сдался в плен ВСУ. Он рассказал, что был завербован Пригожиным, а в Украину прибыл в составе ЧВК "Вагнер".

5 октября в Генштабе ВСУ заявили, что воевать против Украины согласились более 650 россиян-заключенных из колоний строгого режима.

11 октября "Важные истории" сообщили, что в министерстве обороны РФ решили создать для отправки на войну в Украину специальный отряд "Шторм" из числа осужденных из колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, заключенные, мобилизация, война России против Украины
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