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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: Российские зэки, нанятые воевать в Украине, не становятся свободными. Их в автозаках везут на передовую, а оружие дают уже только на передовой

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По данным Генштаба ВСУ, обучение заключенных, которых РФ завербовала на войну, проходит на оккупированной территории Луганской области
По данным Генштаба ВСУ, обучение заключенных, которых РФ завербовала на войну, проходит на оккупированной территории Луганской области
Фото: depositphotos.com

Украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что завербованные на войну в Украине российские зэки получают оружие только после прибытия на передовую.

"Если кто-то думает, что после того, как зэк пересек границу зоны, после этого он уже становится свободным, ему, там, дали одежду, боекомплект, он садится... Нет. Это все те же зэки. Их вывозят оттуда в автозаках. Их привозят на аэродром. Из автозаков их точно так же по счету – с опущенными головами и с руками за спиной – перегоняют в самолет. В самолете они летят до следующей точки. В следующей точке их выгружают. Это уже может быть в Украине, а может быть где-то на приграничной территории. И опять в автозаках везут на передовую. Ну почти на передовую: туда, где они уже будут воевать. На передовой их могут содержать... Это я из нескольких историй вам пересказываю", – отметил Золкин.

По его словам, прибывших на войну российских зэков содержат в бывших украинских тюрьмах.

"Да-да, в обыкновенной камере, им через кормушку могут еду подавать там точно так же. То есть они еще несколько дней, будучи в Украине, могут просидеть в СИЗО. А оружие им дают уже только после того, как уже понятно, что их привели непосредственно на передовую и "ты идешь вон в тот окоп". Все. Вот тогда ему дают оружие и боеприпасы – когда он становится непосредственно участником как бы конфликта. Назад пойдет – свои застрелят. Вперед пойдет – наши застрелят. Понимаете? Вот так это происходит с зэками. То есть они... Ну мы увидели уже троих вернувшихся. Все трое без ног – они в разной степени оторванные", – резюмировал Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на 18 октября, за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 65 850 военнослужащих.

СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что из-за больших потерь на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомныхОбучение заключенных, которых РФ завербовала на войну, проходит на оккупированной территории Луганской области, сообщили в Генштабе 4 октября.

11 октября "Важные истории" сообщили, что в министерстве обороны РФ решили создать для отправки на войну в Украину специальный отряд "Шторм" из числа осужденных из колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов.

16 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ключевые горячие точки на Донбассе – Соледар и Бахмут – оккупанты бросили против украинских военных 2 тыс. заключенных.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, заключенные, пленные, Алеся Бацман, ВСУ, война России против Украины, колония, Владимир Золкин
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