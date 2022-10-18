Золкин: Российские зэки, нанятые воевать в Украине, не становятся свободными. Их в автозаках везут на передовую, а оружие дают уже только на передовой

"Если кто-то думает, что после того, как зэк пересек границу зоны, после этого он уже становится свободным, ему, там, дали одежду, боекомплект, он садится... Нет. Это все те же зэки. Их вывозят оттуда в автозаках. Их привозят на аэродром. Из автозаков их точно так же по счету – с опущенными головами и с руками за спиной – перегоняют в самолет. В самолете они летят до следующей точки. В следующей точке их выгружают. Это уже может быть в Украине, а может быть где-то на приграничной территории. И опять в автозаках везут на передовую. Ну почти на передовую: туда, где они уже будут воевать. На передовой их могут содержать... Это я из нескольких историй вам пересказываю", – отметил Золкин.

По его словам, прибывших на войну российских зэков содержат в бывших украинских тюрьмах.

"Да-да, в обыкновенной камере, им через кормушку могут еду подавать там точно так же. То есть они еще несколько дней, будучи в Украине, могут просидеть в СИЗО. А оружие им дают уже только после того, как уже понятно, что их привели непосредственно на передовую и "ты идешь вон в тот окоп". Все. Вот тогда ему дают оружие и боеприпасы – когда он становится непосредственно участником как бы конфликта. Назад пойдет – свои застрелят. Вперед пойдет – наши застрелят. Понимаете? Вот так это происходит с зэками. То есть они... Ну мы увидели уже троих вернувшихся. Все трое без ног – они в разной степени оторванные", – резюмировал Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

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