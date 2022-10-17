Зеленский: Оккупанты на Донбассе бросили 2 тыс. зэков против ВСУ

СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях Фото: depositphotos.com

"Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тыс. зэков – они среди наемников именно там. И это зэки с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии", – рассказал Зеленский.

Президент также поблагодарил всех украинских воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения, – на востоке и на юге государства.