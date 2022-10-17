Зеленский: Оккупанты на Донбассе бросили 2 тыс. зэков против ВСУ

"Против наших сил оккупанты бросили всех, кого могли, в том числе и 2 тыс. зэков – они среди наемников именно там. И это зэки с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте удерживают не только деньгами, но и обещанием амнистии", – рассказал Зеленский.
Президент также поблагодарил всех украинских воинов, которые героически держат позиции и под Бахмутом, и под Соледаром, и на всех других направлениях, где сейчас продолжаются боевые столкновения, – на востоке и на юге государства.
СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. Обучение заключенных, которых РФ завербовала на войну, проходит на оккупированной территории Луганской области, сообщили в Генштабе 4 октября.
Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал как минимум 7 тыс., но, скорее всего, уже 10 тыс. российских заключенных.
5 августа российское издание "Верстка" сообщило, что ЧВК "Вагнер" завербовала в российских колониях по меньшей мере 1,8 тыс. заключенных для участия в войне против Украины. СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин.
Один из таких заключенных в начале сентября сдался в плен ВСУ. Он рассказал, что был завербован Пригожиным, а в Украину прибыл в составе ЧВК "Вагнер".
5 октября в Генштабе ВСУ заявили, что воевать против Украины согласились более 650 россиян-заключенных из колоний строгого режима.
11 октября "Важные истории" сообщили, что в министерстве обороны РФ решили создать для отправки на войну в Украину специальный отряд "Шторм" из числа осужденных из колоний для бывших сотрудников правоохранительных органов.