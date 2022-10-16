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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зэков расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска. СБУ опубликовала перехват разговора российского оккупанта

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В СБУ подчеркнули, что единственный способ для оккупантов сохранить свою жизнь сдаться в плен украинским защитникам
В СБУ подчеркнули, что единственный способ для оккупантов сохранить свою жизнь – сдаться в плен украинским защитникам
Фото: ЕРА

Служба безопасности Украины 16 октября опубликовала в Facebook перехват разговора, в котором российский военный рассказал о действиях заградотрядов оккупантов на территории Украины.

В ведомстве отметили, что российских зэков расстреливают мобилизованные новички, а тех – регулярные войска РФ.

"У нас зэков привезли из тюрьмы. Их куда-то завели вперед-вперед. А мы сидим как заградотряд: если кто назад побежит – замочим. У нас так поставлено: то есть мы сидим вторые, охраняем первых, сзади нас еще линия. Туда тоже не вернешься. То есть убежать нереально – свои пристрелят", – жалуется оккупант.

По его словам, "по документам" он вообще не должен принимать участие в боевых действиях, поскольку по плану сейчас должен находиться на учениях.

"Ребята звонили вот в этот ваш комитет конченый. Нас, говорит, в Украине нет, представляешь? Мы на обучении!" – утверждает захватчик.

В СБУ подчеркнули, что единственный способ для оккупантов сохранить свою жизнь – сдаться в плен украинским защитникам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 65 тыс. российских оккупантов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, плен, ВСУ, война России против Украины, Служба безопасности Украины
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