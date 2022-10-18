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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из 8 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" больше половины составляют заключенные – Генштаб ВСУ

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В Генштабе сообщили, что в РФ мобилизуют работников критической инфраструктуры
В Генштабе сообщили, что в РФ мобилизуют работников критической инфраструктуры
Фото: depositphotos.com

Российское руководство пытается восполнить потери в армии за счет работников критической инфраструктуры, а больше половины наемников частной военной компании "Вагнер" составляют заключенные. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 18 октября.

"Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, понесших потери на территории Украины. Несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры РФ, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынуждены выполнять", – говорится в сообщении.

Они направляют своих сотрудников в военкоматы, отметили в Генштабе.

"Продолжается восполнение потерь российских подразделений за счет заключенных. По состоянию на начало октября из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании "Вагнер" больше половины составляют наемники упомянутой категории", – отметили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Контекст:

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки.

Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

Против Украины в 2022-м году воюет около 5 тыс. боевиков частной военной компании "Вагнер", сообщало 4 августа агентство LIGA.net со ссылкой на источники в украинской разведке.

Правозащитница, глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала 14 сентября на YouTube-канале "Популярная политика", что создатель ЧВК Евгений Пригожин для войны против Украины завербовал уже 10 тыс. российских заключенных. Участие в вербовке заключенных Пригожин принимает лично.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, заключенные, мобилизация, война России против Украины, Вагнер
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