Из 8 тыс. наемников ЧВК "Вагнер" больше половины составляют заключенные – Генштаб ВСУ

В Генштабе сообщили, что в РФ мобилизуют работников критической инфраструктуры Фото: depositphotos.com

"Российское военно-политическое руководство не прекращает принимать меры по пополнению личным составом подразделений, понесших потери на территории Украины. Несмотря на предварительное бронирование перечня работников критической инфраструктуры РФ, руководители таких предприятий все же получают планы, которые вынуждены выполнять", – говорится в сообщении.

Они направляют своих сотрудников в военкоматы, отметили в Генштабе.

"Продолжается восполнение потерь российских подразделений за счет заключенных. По состоянию на начало октября из общей восьмитысячной численности боевиков частной военной компании "Вагнер" больше половины составляют наемники упомянутой категории", – отметили в пресс-центре.

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