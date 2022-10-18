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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларуси под видом учебных сборов проводят скрытую мобилизацию – Генштаб ВСУ

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Беларусь поддерживает РФ в войне против Украины
Беларусь поддерживает РФ в войне против Украины
Фото: EPA

В Беларуси под видом учебных сборов проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

В ведомстве отметили, что Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство.

"Сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БПЛА Shahed-136 с территории республики Беларусь. Под видом учебных сборов проходят мероприятия скрытой мобилизации в вооруженные силы Беларуси. По имеющейся информации, проходят мероприятия по подготовке операторов зенитных ракетных систем и экипажей танков", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02i3p9AUEJX6SRMZbfZKmgKi4LN3bZKVyM3CdsPP7kVtLBCJfPaFr7AYVXJFdEuTFil

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, Генштаб ВСУ, мобилизация, война России против Украины
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