Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Белорусские военные говорят: "Пацаны, обозначьте нам коридор, как сдаться, чтобы мы живы остались"

"Как и везде, общество не однородное. Но проблема в том, что белорусское общество находится в российском информационном поле. Конечно, там не так промываются мозги, как в России, но и среди белорусов есть те, кто слепо верят пропаганде. Чтобы вы понимали, эти бесноватые киселевы, соловьевы каждый день на белорусском ТВ. Представляете, что они несут? Мы, насколько можем, сканируем общественное мнение внутри страны, в том числе белорусских военных, – все же подавляющее большинство не хочет никакой войны и тем более войны с Украиной. Белорусов в принципе слово "война" пугает. Это на генетическом уровне заложено", – сказал Кабанчук.

По его словам, открыто поддерживают вторжение России 10–20%, примерно такая же пропорция и в белорусской армии.

"Среди военных примерно семь – восемь человек из 10 не хотят воевать с Украиной. Думаю, это основная причина, почему белорусы не пошли на вторжение в феврале. Там увидели реальные настроения в войсках и поняли, что эти войска деморализованы и воевать просто не смогут", – считает Кабанчук.

Он полагает, что белорусская армия не сможет стать серьезной угрозой на фронте.

"У каждого есть выбор даже в самых сложных ситуациях. Мы общаемся с военными непосредственно. Некоторые говорят: "Пацаны, если нас призывают, просто обозначьте нам коридор, как сдаться, чтобы мы живы остались". Другие говорят: "Я лично могу решить, поедет ли моя техника и куда именно она поедет". Механик-водитель может что угодно со своей машиной или танком сделать, чтобы он просто с места не сдвинулся. Поэтому у меня нет больших опасений, что белорусская армия будет представлять серьезную военную угрозу в случае наземной операции. Максимум, где их могут задействовать, – это второй эшелон", – отметил Кабанчук.

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