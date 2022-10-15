Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ

Когда Россия получит военное поражение, тогда появятся необходимые условия для изменений в Беларуси

– Что вас привело в Украину?



– Я приехал в марте 2014 года, когда началась военная агрессия России против Украины, аннексировали Крым. У меня уже тогда было понимание, что Россия и Украина идут к глобальному столкновению, между ними будет война. Эта война по сути – война с общим врагом украинцев и белорусов – с Российской Федерацией, которая поддерживает режим Александра Лукашенко. Не убрав эту поддержку, шансов на изменения в Беларуси нет.

Для себя я понял, что открывается окно возможностей: когда Россия получит военное поражение, тогда появятся необходимые условия для изменений в Беларуси. То есть мой расчет был прагматичный.



– И чем вы занялись здесь?



– Сначала волонтерил. Потом собрали группу белорусов и начали проводить военные тренировки. Было впечатление, особенно после Иловайского котла, что война докатится до Киева. Мы так решили: давайте тренироваться, россияне подойдут поближе – и мы вступим в сражение. Когда фронт стабилизировался, наши парни стали выезжать на фронт. В основном попадали в Добровольческий украинский корпус. Осенью я сам поехал в Пески под донецким аэропортом. Потом были Авдеевка, Марьинка. В сумме я "на нуле" провел восемь – девять месяцев.



В 2017 году начал заниматься своими личными делами, даже успел жениться на украинке. Она тоже доброволец. Мы с ней познакомились при трагических обстоятельствах. Был бой под Волновахой, погиб один наш парень, а второго доставили в госпиталь в Запорожье. К сожалению, он через две недели после ранения умер. За ним смотрела моя будущая жена. Она не врач, но помогала врачам. Мы в больнице познакомились с ней, когда я приехал проведать побратима. Чтобы заключить брак, выезжал на 10 дней из Марьинки. Потом вернулся, еще какое-то время нес службу, но затем решил пожить гражданской жизнью с семьей в Черкасской области.

– Что изменилось для вас после 24 февраля?

– Я следил за новостями и предполагал, что будет обострение войны. Было много информации о готовящемся наступлении, много данных о подготовке к нам поступало из Беларуси. Поэтому мы с побратимами договорились: как только россияне начнут, мы создаем свое подразделение. Так и сделали.

Причем я и предполагал, что все начнется именно 24 февраля. Потому что россияне 23-го отметят день советской армии, а потом попрут. Так и произошло, но само начало вторжения я проспал. Только в 8.30 на кухне услышал по радио, что идут обстрелы.

С женой сложили вещи и сразу выехали в Киев. Мы заранее с белорусскими добровольцами договорились, что в случае начала военных действий собираемся в Киеве, в определенном месте. Приехали на точку сбора, ждали оружия. Нам позвонили и сказали, что есть оружие в теробороне полка "Азов". Так мы там и оказались. Вместе с азовцами освобождали Киевскую область.

Нет больших опасений, что белорусская армия будет представлять серьезную военную угрозу в случае наземной операции. Максимум, где их могут задействовать, — это второй эшелон

– Скажите, у граждан Беларуси есть понимание происходящего в Украине или только слепая вера своему Лукашенко, что все правильно?

– Как и везде, общество не однородное. Но проблема в том, что белорусское общество находится в российском информационном поле. Конечно, там не так промываются мозги, как в России, но и среди белорусов есть те, кто слепо верят пропаганде. Чтобы вы понимали, эти бесноватые киселевы, соловьевы каждый день на белорусском ТВ. Представляете, что они несут?

Мы, насколько можем, сканируем общественное мнение внутри страны, в том числе белорусских военных, – все же подавляющее большинство не хочет никакой войны и тем более войны с Украиной. Белорусов в принципе слово "война" пугает. Это на генетическом уровне заложено – столько войн прокатилось через Беларусь, что для народа это страшно.

Кабанчук: Лукашенко провел препредпродажную подготовку Беларуси Путину. Фото из личного архива Кабанчука

По соцопросам, открыто поддерживают вторжение России 10–20%, это так называемые ватники. Остальные люди или нейтрально, или отрицательно относятся. Среди военных примерно семь – восемь человек из 10 не хотят воевать с Украиной. Думаю, это основная причина, почему белорусы не пошли на вторжение в феврале. Там увидели реальные настроения в войсках и поняли, что эти войска деморализованы и воевать просто не смогут.

– Может, и деморализованы, но они не готовы противостоять этому. У военных как? Что скомандуют, то и сделают.

– У каждого есть выбор даже в самых сложных ситуациях. Мы общаемся с военными непосредственно. Некоторые говорят: "Пацаны, если нас призывают, просто обозначьте нам коридор, как сдаться, чтобы мы живы остались". Другие говорят: "Я лично могу решить, поедет ли моя техника и куда именно она поедет". Механик-водитель может что угодно со своей машиной или танком сделать, чтобы он просто с места не сдвинулся.

Поэтому у меня нет больших опасений, что белорусская армия будет представлять серьезную военную угрозу в случае наземной операции. Максимум, где их могут задействовать, – это второй эшелон.

– Как случилось так, что 24 февраля открылась граница и все поперло в Украину с территории Беларуси, что оттуда до сих пор ведутся обстрелы украинских городов?

– Я предупреждал украинских силовиков об этом с 2014 года. Я говорил, что так будет. Может, для гражданских украинцев, которые всегда симпатизировали Лукашенко, это стало новостью.

Напомню, что Лукашенко до вторжения РФ был самым популярным в Украине политиком. Меня постоянно доставали вопросами: "Что там ваш батька?", "Ах, как в Беларуси все прекрасно!", "Какие там дороги!". Со временем я нашел формулу, как симпатиков Лукашенко ставить в логический тупик. Просто спрашивал: "Если в Беларуси вот так прекрасно, как вы говорите, почему ваши заробитчане едут в Польшу или Чехию? Ну, работали бы в белорусских колхозах за $100. Там же поля засеяны, все колосится".

Все элементарно: Лукашенко пришел к власти под пророссийскими лозунгами, у него десятки изречений об этом: "Я на коленях готов ползти в Россию", "Минск, Могилев и другие – русские города", "Белорусы – это русские, но со знаком качества". И так далее. Он в конце концов влез во всевозможные союзы с РФ. Поэтому сегодня Беларусь в орбите России.

Плюс в обмен на дешевые кредиты, газ и нефть из России Лукашенко провел денационализацию Беларуси, уничтожил белорусский язык – в стране нет ни одного высшего учебного заведения, работающего на белорусском языке. Вытеснена настоящая белорусская история, уничтожен весь политический актив – кто-то физически устранен, кто-то в тюрьмах, остальные просто вытеснены из страны.

То есть Лукашенко провел препредпродажную подготовку Беларуси Путину. Но так как он понимает, что лучше быть маленьким царьком на своем огороде, чем губернатором в большой России, он все еще цепляется за власть. Однако военную составляющую он уже не контролирует. Путин и его войска на территории Беларуси чувствуют себя спокойно и делают то, что считают нужным.

– Если Лукашенко не контролирует военную составляющую, значит, по сути, белорусской армией руководит Россия?

– Так нельзя сказать. Но российские войска в Беларуси действуют по планам своего Генштаба. Лукашенко помешать ничем не может. На начало вторжения помните его заявления: "За три дня Киев возьмем, а через семь дней будем стоять на Ла-Манше"? Белорусы оказали всю инфраструктурную поддержку, разведывательную информацию, логистическую помощь и так далее России.

Но Лукашенко себя повел, как Иосиф Сталин в 1939 году. Когда Гитлер вторгся в Польшу, Сталин две недели выждал. Наш колхозный клоун тоже решил выждать и посмотреть, что будет с авантюрой Путина. Уверяю: если бы планы РФ осуществились или войска РФ вошли в Киев и захватили его, войска Лукашенко уже давно были бы в Украине. Он просто подождал, посмотрел, что будет.

Кабанчук: Железа у россиян хватает. А кто на этой технике будет воевать? Фото: Полк Каліноўскага / Telegram

Всех настолько впечатлили разбитые под Киевом колонны военной техники. Весь YouTube, весь интернет был заполнен картинками сожженной разбитой техники. В этом плане украинцы выиграли информационную войну. Никакие другие доводы и разговоры не убедили бы белорусских военных лучше, чем эти картинки горящих военных колонн.

Теперь есть информация, что победно-бравурные настроения, которые были в начале вторжения в Беларуси, сменились упадничеством. Они увидели поражение российской армии в Украине. Большинство белорусских ватников в ступоре – у них голова была забита киселевщиной, а сейчас они просто дезориентированы. У них на глазах рухнул миф о "второй армии мира", о "русском мире", о непобедимости Путина.

– Армия РФ в Беларуси руководствуется приказами своего Генштаба, а они хотя бы Лукашенко уведомляют о том, что решили сделать?

– Системы ПВО России и Беларуси синхронизированы. Россиянам необходимо уведомлять, чтобы белорусская ПВО понимала, чья цель в воздухе. Это технический вопрос. А планы они, конечно же, не сообщают. Думаю, Лукашенко просто ставят перед фактом – сейчас будет залп, или сейчас поднимаются наши истребители, или летят наши бомбардировщики.

– То есть Беларусь в полном распоряжении россиян?

– Территория страны и военная инфраструктура – в полном распоряжении россиян.

Диктатуры такого типа, как у Лукашенко и Путина, к сожалению, мирным путем, демонстрациями не убираются

– Скажите, от Лукашенко вообще хоть что-нибудь зависит, он может хоть что-нибудь не позволить россиянам сделать на своей территории?

– Лукашенко – просто патологический лжец. Как можно ему верить? Он еще Александру Турчинову, когда тот начал выполнять обязанности президента Украины в 2014 году, и потом еще несколько раз другим политикам обещал, что с территории Беларуси в Украину ничего не поедет. И перед вторжением он сам и его силовики обещали… Вы видели, что было на самом деле? Они все просто патологические лжецы. Им нельзя верить.

С другой стороны, надо понимать, что некоторым людям в Украине было просто выгодно вести бизнес с Лукашенко. Вот они его и поддерживали. Были и откровенные лоббисты, как депутат Шевченко, например. Давайте скажем честно: Украина не воспринимала до конца угрозу со стороны Беларуси. Этот прорыв к Киеву осуществился просто потому, что прохлопали белорусское направление. Теперь урок извлечен. Но какой ценой? Буча, Гостомель, Ирпень и множество других населенных пунктов пострадали от "визита" россиян.

– Есть ли в Беларуси силы, деятели, ресурсы, люди, готовые помешать военной машине наносить ущерб Украине?

– Вопрос сложный. Политический актив или сидит в тюрьме, или уехал. Но уехали не все. Белорусы поняли, что путь протеста, который применили в 2020 году, абсолютно не подходит. Диктатуры такого типа, как у Лукашенко и Путина, к сожалению, мирным путем, демонстрациями не убираются. Мы знаем посыл части белорусских пассионариев: "Когда начнется что-то серьезное, мы присоединимся, но ходить с флажками и шариками, чтобы потом пять лет сидеть, мы не будем. Это лишено любого смысла".

В 2020 году более миллиона белорусов по всей стране вышли на протесты. Такого в истории страны никогда не было, чтобы даже в селах люди выходили с бело-красно-белыми флагами. Многим людям пришлось уехать после такого.

Чтобы зажечь борьбу, нужен очень серьезный триггер. Вхождение белорусской армии в Украину могло бы стать таким триггером в случае поражения. Лукашенко быстро понял: когда украинская армия разобьет его армию, его власть падет.

Должен быть какой-то комбинированный метод: народ плюс те, кто могут его защитить. Мы в батальоне Калиновского видим себя именно в этой роли.

– Выходит, протест 2020 года был обречен?

– Мы анализировали все, что произошло. Когда в Минске вышло 300 тыс. человек, в столице исчезла милиция. Ее не было видно. Они только по районам хватали людей. Они были настолько деморализованы происходящим, что власть зашаталась. Тогда Путин подставил плечо, сказал, что концентрирует кадровый силовой резерв у границы Беларуси. И они подтянули Росгвардию, говорят, около 20 тыс. человек. Подстраховали так Лукашенко.

Если бы нам удалось переломить ситуацию и народ захватил власть или хотя бы учреждение, как в 2013–2014 годах в Украине, то глобальная война началась бы уже тогда, с Беларуси – Путин ввел бы этот резерв в республику, чтобы не допустить отставку режима. Непонятно, как тогда повела бы себя белорусская армия. Подозреваем, что большинство белорусских военных могли "вписаться" за Путина. Сегодня это уже не так.

Все убедились, что, во-первых, мирный протест невозможен. Во-вторых, армия увидела, что Беларусь попадает в полную экономическую и политическую зависимость от РФ, а участь военных при таком раскладе – стать пушечным мясом. Это то, что делает империя со своими окраинными народами. В Украине воюют не москвичи, а полубомжи с российских окраин.

У россиян сохраняется ордынская традиция воевать стадом – собрать роту, чтобы орали полупьяные, и бросить в атаку

– Вы видели русских пленных, что это за люди, как они оправдываются?

– В самом начале они все говорили: "Мы ничего не знаем, просто учения, пройдем, попугаем". Верить этому невозможно. Как ты не знал? Из каждого ящика трубят, что война идет. А теперь они мямлят про тяжелое материальное положение. Еще распространенная история: "Я в снабжении, повар, водитель, ни разу не стрелял". Это деградировавшие люди. Самые боевые части и офицерский корпус армии РФ уже выбит. У них огромные кадровые проблемы, особенно с офицерами среднего звена – много их погибло за полгода в Украине.

– Мобилизация поможет российским генералам?

– Ну, мобилизуют они зэков, эти свои региональные батальоны подвезут… Российская армия сейчас – это сбор блатных и нищих. Кто ими руководить будет? У них и так управление не на высоте. У них постоянные проблемы с логистикой. Посмотрите на их танки с табуретками. А их аптечки… Это аптечка Второй мировой войны – жгут Эсмарха, которому 30–40 лет, который рвется от малейшего натяжения, пара бинтов и таблетки от головной боли! Так они во Второй мировой воевали, когда наркомовские 100 граммов перед боем полуголодному солдату всегда придавали храбрости. И волны эти охмелевших солдат накатывали на вражеские позиции. Немецкие пулеметчики сходили с ума от такого количества тел.

– Сейчас они тоже в бой идут "под мухой"?

– Уже не совсем так, но отношение к личному составу такое же. Они не могут это изменить, потому что это все та же советская армия, которая воюет числом. Армия – это отражение уклада социума. Украинский солдат хозяйственный и инициативный. Он не ждет команду, а сам обустраивает позиции. А у россиян сохраняется ордынская традиция воевать стадом – собрать роту, чтобы орали полупьяные, и бросить в атаку. Сколько видео и перехватов телефонных разговоров, где они прямо так и говорят, что без водки просто не выжили бы здесь.

– Контрнаступление Украины воодушевило людей в Украине и на Западе, а как отреагировали в Беларуси?

– Сознательную часть белорусов, которые на стороне Украины, это очень воодушевило и обнадежило. Это контрнаступление – это начало конца режимов Путина и Лукашенко. Многие люди говорят, что настроение поменялось. Все увидели, что русскую армию можно бить. Вопрос только времени и вооружения. Успех можно было развить, но ценой больших потерь, а украинское командование бережет людей.

– Как настроение сейчас в полку Калиновского?

– Наши парни на фронте, на юго-востоке выполняют боевые задачи. Также у нас есть учебка, где рекруты проходят обучение. В основном это ребята, которых режим выдавил из страны, они приехали из стран Европы воевать за Украину. У всех настроение боевое, как и во всей украинской армии. Никогда не сомневались в том, что Украина победит, а сейчас это чувство стало осязаемым, видно невооруженным глазом.

Кабанчук: Думаю, уже в следующем году нас ждет победа. Фото: Полк Каліноўскага / Telegram

– Как думаете, когда именно наступит конец режимов и кто падет первым – Путин или Лукашенко?

– Хороший вопрос. Разные есть видения и концепции. Мы за скорейшее падение режима Лукашенко. Мы считаем, что падение Лукашенко может привести к эффекту домино в России – парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ. Если там увидят, что Беларусь отвалилась от России, могут следом пойти Чечня, Татарстан, Дагестан и так далее.

Как минимум если Украина сможет отбить Херсон, то в России пойдут необратимые процессы. Они уже идут – не зря стоит такой вой по болотам по поводу отступления. Там понимают всю абсурдность – за что они воевали? Санкции, нищета, визы обрубают… И вопросы будут накапливаться.

– Так сколько это времени займет?

– Я в этом плане оптимист: думаю уже в следующем году нас ждет победа. События развиваются стремительно. Россияне подходят к определенному истощению своих ресурсов. Их главная проблема не в технике. Железа у них хватает. А кто на этой технике будет воевать? Посмотрите, танкисты "славной" 1-й гвардейской танковой армии просто побросали свои танки и убежали.

– Говорят, они просто солярку продали, не на чем было ехать.

– Вот в это я охотно верю. В 1941 году было так же. Технику бросали целые дивизии советской армии – по дорогам стояли колонны. В своих отчетах они писали про неисправность. А самая популярная тогда была машина, которая всегда была на ходу, – "полуторка" – чудо советского автопрома. Она всегда была исправна по банальной причине: военные на ней драпали.

И вот наши пацаны, которые перехватили отступающих орков, видели то же самое. Уже много видео в интернете, как русские бросают свои танки, БМП и бегут на легковых автомобилях и даже велосипедах, которые у украинцев отобрали. Годы идут, а в русской армии ничего не меняется.