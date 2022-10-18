Исходя из уроков войны в Украине. Лукашенко заявил, что для Беларуси актуален вопрос собственных беспилотников

"Что очень актуально – об этом будем и в пятницу говорить – это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине", – отметил он.

Беспилотники разных типов с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину активно применяются и ВСУ, и ВС РФ для разведки, корректировки и непосредственного нанесения ударов. Начиная с сентября оккупанты стали использовать иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. ВСУ с начала войны (с 24 февраля), по данным Генштаба на 18 октября, уничтожили 1276 беспилотников врага.