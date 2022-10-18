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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Исходя из уроков войны в Украине. Лукашенко заявил, что для Беларуси актуален вопрос собственных беспилотников

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Лукашенко задумался о производстве белорусских беспилотников
Лукашенко задумался о производстве белорусских беспилотников
Фото: kremlin.ru

Называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с председателем президиума Национальной академии наук Беларуси Владимиром Гусаковым заявил о желании создать "отечественный" белорусский беспилотник. Об этом 18 октября сообщает сайт, освещающий деятельность Лукашенко.

"Что очень актуально – об этом будем и в пятницу говорить – это наши беспилотники. Как вы здесь конкурируете с прикладной наукой и с предприятиями, создавая новые беспилотные летательные аппараты? Они очень актуальны, исходя из уроков войны в Украине", – отметил он.

Беспилотники разных типов с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину активно применяются и ВСУ, и ВС РФ для разведки, корректировки и непосредственного нанесения ударов. Начиная с сентября оккупанты стали использовать иранские дроны-камикадзе для ударов по гражданской инфраструктуре Украины. ВСУ с начала войны (с 24 февраля), по данным Генштаба на 18 октября, уничтожили 1276 беспилотников врага.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября.

11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил. По данным белорусского издания "Наша Ніва", под прикрытием этой проверки будет проводиться скрытая мобилизация.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, агрессия, угрозы, беспилотники, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, дрон-камикадзе
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