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Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Лукашенко провел препредпродажную подготовку Беларуси Путину

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Кабанчук: Лукашенко провел денационализацию Беларуси и уничтожил белорусский язык
Кабанчук: Лукашенко провел денационализацию Беларуси и уничтожил белорусский язык
Фото из личного архива Кабанчука:

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже не контролирует военную составляющую в стране. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал заместитель командира белорусского полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук.

"Лукашенко пришел к власти под пророссийскими лозунгами, у него десятки изречений об этом: "Я на коленях готов ползти в Россию", "Минск, Могилев и другие – русские города", "Белорусы – это русские, но со знаком качества". И так далее. Он в конце концов влез во все возможные союзы с РФ. Поэтому сегодня Беларусь – в орбите России. Плюс в обмен на дешевые кредиты, газ и нефть из России Лукашенко провел денационализацию Беларуси, уничтожил белорусский язык – в стране нет ни одного высшего учебного заведения, работающего на белорусском языке. Вытеснена настоящая белорусская история, уничтожен весь политический актив – кто-то физически устранен, кто-то в тюрьмах, остальные просто вытеснены из страны", – пояснил Кабанчук.

По его мнению, Лукашенко сделал все, чтобы российским войскам было комфортно в Беларуси.

"Лукашенко провел препредпродажную подготовку Беларуси [президенту РФ Владимиру] Путину. Но так как он понимает, что лучше быть маленьким царьком на своем огороде, чем губернатором в большой России, он все еще цепляется за власть. Однако военную составляющую он уже не контролирует. Путин и его войска на территории Беларуси чувствуют себя спокойно и делают то, что считают нужным", – подчеркнул Кабанчук.

Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ. Полный текст интервью

Контекст:

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября на саммите "Большой семерки" предложил разместить международных наблюдателей на границе Украины с Беларусью и опроверг информацию о каких-либо агрессивных планах в отношении РБ.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, война, Минск, война России против Украины, интервью, власть, войска, Вадим Кабанчук
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