Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Лукашенко провел препредпродажную подготовку Беларуси Путину

"Лукашенко пришел к власти под пророссийскими лозунгами, у него десятки изречений об этом: "Я на коленях готов ползти в Россию", "Минск, Могилев и другие – русские города", "Белорусы – это русские, но со знаком качества". И так далее. Он в конце концов влез во все возможные союзы с РФ. Поэтому сегодня Беларусь – в орбите России. Плюс в обмен на дешевые кредиты, газ и нефть из России Лукашенко провел денационализацию Беларуси, уничтожил белорусский язык – в стране нет ни одного высшего учебного заведения, работающего на белорусском языке. Вытеснена настоящая белорусская история, уничтожен весь политический актив – кто-то физически устранен, кто-то в тюрьмах, остальные просто вытеснены из страны", – пояснил Кабанчук.

По его мнению, Лукашенко сделал все, чтобы российским войскам было комфортно в Беларуси.

"Лукашенко провел препредпродажную подготовку Беларуси [президенту РФ Владимиру] Путину. Но так как он понимает, что лучше быть маленьким царьком на своем огороде, чем губернатором в большой России, он все еще цепляется за власть. Однако военную составляющую он уже не контролирует. Путин и его войска на территории Беларуси чувствуют себя спокойно и делают то, что считают нужным", – подчеркнул Кабанчук.

Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ. Полный текст интервью