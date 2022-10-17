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Лукашенко уже участвует в войне против Украины – глава МИД Латвии

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По словам Эдгарса Ринкевичса, Лукашенко позволяет России использовать свою территорию для нападения на Украину
По словам Эдгарса Ринкевичса, Лукашенко позволяет России использовать свою территорию для нападения на Украину
Фото: EPA

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже участвует в войне против Украины, позволяя россиянам использовать свою территорию для нападения на Украину. Об этом 17 октября написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

По его словам, если армия Беларуси будет напрямую вовлечена в войну России против Украины, то союзники должны ввести новые санкции и усилить международную изоляцию Беларуси.

"Лукашенко уже воюет с Украиной, позволяя россиянам использовать свою территорию для нападения на Украину... Самое главное – больше оружия для Украины", – заявил Ринкевичс.

Контекст:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 11 октября на саммите "Большой семерки", предложил разместить международных наблюдателей на границе Украины с Беларусью и опроверг информацию о каких-либо агрессивных планах в отношении РБ.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, армия, санкции, война, МИД Латвии, Эдгарс Ринкевичс, война России против Украины
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