Лукашенко уже участвует в войне против Украины – глава МИД Латвии

По его словам, если армия Беларуси будет напрямую вовлечена в войну России против Украины, то союзники должны ввести новые санкции и усилить международную изоляцию Беларуси.
"Лукашенко уже воюет с Украиной, позволяя россиянам использовать свою территорию для нападения на Украину... Самое главное – больше оружия для Украины", – заявил Ринкевичс.
#Lukashenko is already at war with #Ukraine by allowing Russians to use its territory to attack Ukraine, if Belarusian army is directly involved in the aggression then we must hit Minsk with more sanctions and international isolation. Most important- more weapons for Ukraine— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) October 17, 2022
24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до этого министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет. В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. После этого с территории Беларуси оккупанты запускали по украинским объектам ракеты.
По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.
Совету нацбезопасности и обороны Украины известно, что президент России Владимир Путин ежедневно оказывает давление на Лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины со стороны Беларуси.
4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая 11 октября на саммите "Большой семерки", предложил разместить международных наблюдателей на границе Украины с Беларусью и опроверг информацию о каких-либо агрессивных планах в отношении РБ.