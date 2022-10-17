Лукашенко уже участвует в войне против Украины – глава МИД Латвии

По словам Эдгарса Ринкевичса, Лукашенко позволяет России использовать свою территорию для нападения на Украину Фото: EPA

По его словам, если армия Беларуси будет напрямую вовлечена в войну России против Украины, то союзники должны ввести новые санкции и усилить международную изоляцию Беларуси.

"Лукашенко уже воюет с Украиной, позволяя россиянам использовать свою территорию для нападения на Украину... Самое главное – больше оружия для Украины", – заявил Ринкевичс.