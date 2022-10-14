"Не надо плясать под дудку". Лукашенко заявил, что Польша провоцирует США на "телодвижения в плане ядерного оружия"

Разговор об этом зашел при обсуждении вероятности применения Россией ядерного оружия против Украины.
"Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас – США – на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков", – сказал Лукашенко.
Он считает, что ядерное оружие должно находится "на складах там, где оно есть".
"Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу, – [начнется] цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", – заявил Лукашенко.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказывал мнение, что президент РФ Владимир Путин может скинуть ядерную бомбу на одну из стран – членов НАТО. Грозев предположил, что целью главы Кремля может стать Польша. "Он может вот сейчас отомстить Польше из-за того, что Польша таким, скользким, путем помогает Украине... Это вполне в его психологическом профиле. После чего, конечно, начнется уже война с НАТО", – сказал журналист.
22 сентября президент Польши Анджей Дуда говорил, что США "очень серьезно" относятся к ядерным угрозам со стороны России и у них тоже есть "кнопки, запускающие ядерные ракеты".
Отношения Беларуси и Польши окончательно испортились после президентских выборов в Беларуси в 2020 году и миграционного кризиса в 2021 году.