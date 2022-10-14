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"Не надо плясать под дудку". Лукашенко заявил, что Польша провоцирует США на "телодвижения в плане ядерного оружия"

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Лукашенко считает, что ядерное оружие должно находится "на складах"
Лукашенко считает, что ядерное оружие должно находится "на складах"
Фото: president.gov.by

Находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко считает, что Польша провоцирует США на применение ядерного оружия. Об этом Лукашенко заявил 14 октября в записанном в Астане интервью американской телекомпании NBC, его выдержки опубликовал сайт политика.

Разговор об этом зашел при обсуждении вероятности применения Россией ядерного оружия против Украины.

"Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас – США – на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков", – сказал Лукашенко.

Он считает, что ядерное оружие должно находится "на складах там, где оно есть".

"Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу, – [начнется] цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", – заявил Лукашенко.

Контекст:

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказывал мнение, что президент РФ Владимир Путин может скинуть ядерную бомбу на одну из стран – членов НАТО. Грозев предположил, что целью главы Кремля может стать Польша. "Он может вот сейчас отомстить Польше из-за того, что Польша таким, скользким, путем помогает Украине... Это вполне в его психологическом профиле. После чего, конечно, начнется уже война с НАТО", – сказал журналист.

22 сентября президент Польши Анджей Дуда говорил, что США "очень серьезно" относятся к ядерным угрозам со стороны России и у них тоже есть "кнопки, запускающие ядерные ракеты".

Отношения Беларуси и Польши окончательно испортились после президентских выборов в Беларуси в 2020 году и миграционного кризиса в 2021 году. 

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, Польша, оружие, Александр Лукашенко, ядерное оружие, угрозы
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