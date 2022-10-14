"Не надо плясать под дудку". Лукашенко заявил, что Польша провоцирует США на "телодвижения в плане ядерного оружия"

Разговор об этом зашел при обсуждении вероятности применения Россией ядерного оружия против Украины.

"Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас – США – на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков", – сказал Лукашенко.

Он считает, что ядерное оружие должно находится "на складах там, где оно есть".

"Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу, – [начнется] цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", – заявил Лукашенко.