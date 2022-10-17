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Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Если бы россияне в феврале вошли в Киев, войска Лукашенко уже давно были бы в Украине

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Кабанчук: Территория Беларуси и военная инфраструктура в полном распоряжении россиян
Кабанчук: Территория Беларуси и военная инфраструктура – в полном распоряжении россиян
Фото из личного архива Кабанчука

Беларусь и ее самопровозглашенный президент Александр Лукашенко оказали российской армии всю необходимую поддержку для вторжения в Украину, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" заместитель командира белорусского полка имени Кастуся Калиновского Вадим Кабанчук.

"Российские войска в Беларуси действуют по планам своего Генштаба. Лукашенко помешать ничем не может. На начало вторжения помните его заявления: "За три дня Киев возьмем, а через семь дней будем стоять на Ла-Манше"? Белорусы оказали всю инфраструктурную поддержку, разведывательную информацию, логистическую помощь и так далее России. Но Лукашенко себя повел, как Иосиф Сталин в 1939 году. Когда Гитлер вторгся в Польшу, Сталин две недели выждал. Наш колхозный клоун тоже решил выждать и посмотреть, что будет с авантюрой Путина. Уверяю: если бы планы РФ осуществились или войска РФ вошли в Киев и захватили его, войска Лукашенко уже давно были бы в Украине. Он просто подождал, посмотрел, что будет", – рассказал Кабанчук.

По его словам, российские военные не согласовывают свои действия с белорусами.

"Системы ПВО России и Беларуси синхронизированы. Россиянам необходимо уведомлять, чтобы белорусская ПВО понимала, чья цель в воздухе. Это технический вопрос. А планы они, конечно же, не сообщают. Думаю, Лукашенко просто ставят перед фактом – сейчас будет залп, или сейчас поднимаются наши истребители, или летят наши бомбардировщики. Территория страны и военная инфраструктура – в полном распоряжении россиян", – подчеркнул Кабанчук.

Замкомандира полка Калиновского Кабанчук: Падение режима Лукашенко может привести к эффекту домино — парад суверенитетов, выход регионов из состава РФ. Полный текст интервью

Контекст:

4 октября Лукашенко прямо признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства". Развертывание, по словам Лукашенко, началось 8 октября. 11 октября Лукашенко объявил в Беларуси проверку боеготовности вооруженных сил.

По данным украинской разведки за 29 сентября, в Беларуси готовят места для размещения 20 тыс. мобилизованных из России, которые должны пополнить дислоцированные в республике российские подразделения.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист, редактор
Теги: Россия, Киев, Украина, Беларусь, Иосиф Сталин, Александр Лукашенко, военные, граница, ПВО, вторжение, российская агрессия, интервью, российские военные, россияне, Вадим Кабанчук
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