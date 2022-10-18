Золкин: Сначала в Украину зашли российские контрактники и ипотечники, а третья волна – бомжи и зэки, низы общества

"Значит, первая волна: не знавшие, куда ехавшие, – все. Часть из них, безусловно, знала – самая подготовленная. В том числе те же десантники. То есть у них было четкое задание: там, например, захватить гостомельский аэропорт. То есть это люди, которые не могли не знать. И масса, которую гоняли по границам два месяца туда-сюда. Даже больше некоторых. Они уже были просто как выкрученные тряпки. И когда им сказали, что это последний бросок на три дня... Кому-то сказали "в Украину", кому-то не сказали. Кому-то это объяснили: что они идут и там все нормально, все договорено уже с правительством – "просто идем". Когда им сказали, они это восприняли так: "Фух! Последние три дня – и все: и домой". Это была первая партия. Можем их назвать "ехавшие на учения". Как они сами это все объясняют", – сказал Золкин.

"Вторая партия" оккупантов, по его словам, стала следствием больших потерь РФ в первые полтора месяца полномасштабной войны.

"Пришлось срывать всех контрактников, ипотечников, тех, кто отслужили по 20 лет... А у них, по-моему, там 25 лет, если я не ошибаюсь, надо отслужить. И вот тут такая ситуация: человек отслужил 20 лет. Да, у него трое детей, у него квартира, он на ипотечном крючке. Это очень важная история про ипотечный крючок. Потому что схема у них работает следующим образом: ты приходишь служить в армию – тебе дают квартиру. Государство тебе дает квартиру. Кажется, прекрасно же. Ну супер. Молодцы, хоть что-то для них делают. Но там есть один момент: если ты год недослужил, например, или тебя уволили, или еще что-то, то ты должен вернуть все то, что за тебя выплатило государство за эту квартиру, и все то, что не выплатило за эту квартиру. Соответственно, если бы человек отказался, 20 лет прослуживший в армии, у которого эта квартира уже практически выплачена, семья и трое детей, он бы обрек и себя, и всю свою семью на бесконечное бомжевание и бесконечный долг", – пояснил блогер.

Он отметил, что следом на войну отправили наиболее неблагополучных граждан.

"Третья волна – это, в общем-то, все бомжи, которых только вообще можно было откуда-то выгрести. В том числе и зэки, которые уже пошли в третьей волне. В общем, все абсолютно, кого можно было откуда-то взять. Самые низы российского общества – они пошли в третьей волне. Итак, третья волна у нас – можно сказать, низы общества. Хотя первые две... Ну да, по российским стандартам – окей, это были какие-то, можно сказать, средний класс. И сейчас четвертая волна – это уже мобилизация", – подчеркнул Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

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