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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Золкин: Сначала в Украину зашли российские контрактники и ипотечники, а третья волна – бомжи и зэки, низы общества

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За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 65 850 военнослужащих
За время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 65 850 военнослужащих
Фото: ЕРА

Украинский блогер Владимир Золкин, который записывает интервью с пленными оккупантами, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал, что власти РФ бросили своих граждан на войну в Украину четырьмя волнами.

"Значит, первая волна: не знавшие, куда ехавшие, – все. Часть из них, безусловно, знала – самая подготовленная. В том числе те же десантники. То есть у них было четкое задание: там, например, захватить гостомельский аэропорт. То есть это люди, которые не могли не знать. И масса, которую гоняли по границам два месяца туда-сюда. Даже больше некоторых. Они уже были просто как выкрученные тряпки. И когда им сказали, что это последний бросок на три дня... Кому-то сказали "в Украину", кому-то не сказали. Кому-то это объяснили: что они идут и там все нормально, все договорено уже с правительством – "просто идем". Когда им сказали, они это восприняли так: "Фух! Последние три дня – и все: и домой". Это была первая партия. Можем их назвать "ехавшие на учения". Как они сами это все объясняют", – сказал Золкин.

"Вторая партия" оккупантов, по его словам, стала следствием больших потерь РФ в первые полтора месяца полномасштабной войны.

"Пришлось срывать всех контрактников, ипотечников, тех, кто отслужили по 20 лет... А у них, по-моему, там 25 лет, если я не ошибаюсь, надо отслужить. И вот тут такая ситуация: человек отслужил 20 лет. Да, у него трое детей, у него квартира, он на ипотечном крючке. Это очень важная история про ипотечный крючок. Потому что схема у них работает следующим образом: ты приходишь служить в армию – тебе дают квартиру. Государство тебе дает квартиру. Кажется, прекрасно же. Ну супер. Молодцы, хоть что-то для них делают. Но там есть один момент: если ты год недослужил, например, или тебя уволили, или еще что-то, то ты должен вернуть все то, что за тебя выплатило государство за эту квартиру, и все то, что не выплатило за эту квартиру. Соответственно, если бы человек отказался, 20 лет прослуживший в армии, у которого эта квартира уже практически выплачена, семья и трое детей, он бы обрек и себя, и всю свою семью на бесконечное бомжевание и бесконечный долг", – пояснил блогер.

Он отметил, что следом на войну отправили наиболее неблагополучных граждан.

"Третья волна – это, в общем-то, все бомжи, которых только вообще можно было откуда-то выгрести. В том числе и зэки, которые уже пошли в третьей волне. В общем, все абсолютно, кого можно было откуда-то взять. Самые низы российского общества – они пошли в третьей волне. Итак, третья волна у нас – можно сказать, низы общества. Хотя первые две... Ну да, по российским стандартам – окей, это были какие-то, можно сказать, средний класс. И сейчас четвертая волна – это уже мобилизация", – подчеркнул Золкин.

Золкин: Мобилизованные звонят из России, чтобы узнать, как сдаться в плен и выжить. Телефонные линии обрываются. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей. В конце августа – в начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

21 сентября президент РФ Владимир Путин в видеообращении заявил, что подписал указ об объявлении частичной мобилизации в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

По данным Шойгу, на 4 октября российскую армию уже пополнили более 200 тыс. мобилизованных. В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что Шойгу завысил цифру. В то же время, по данным Forbes, с 21 сентября по 4 октября около 700 тыс. человек бежали из РФ, спасаясь от мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Первые мобилизованные оккупанты уже сдались в плен в Украине.

СМИ и правозащитники неоднократно сообщали, что из-за больших потерь на войну в Украине в России вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомныхОбучение заключенных, которых РФ завербовала на войну, проходит на оккупированной территории Луганской области, сообщили в Генштабе 4 октября.

По данным Генштаба ВСУ на 18 октября, за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 65 850 военнослужащих.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, мобилизация, Алеся Бацман, война России против Украины, Владимир Золкин
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