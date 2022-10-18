Оккупанты оборудуют позиции в Херсонской области, отбирая стройматериалы у населения – Генштаб ВСУ

"Нарушая все нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, российские оккупанты возводят фортификационные сооружения за счет грабежа местного населения", – сообщили в сводке.

В частности, по данным Генштаба, в селе Благодатное Херсонской области россияне изымают из частных домохозяйств мирных граждан строительные материалы и металлические конструкции усадеб для оборудования инженерных укреплений.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины 29 августа сообщало, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отмечал, что в регионе деоккупированы 75 населенных пунктов.

13 октября министерство обороны Великобритании заявило, что россияне отдали приказ об эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, по данным разведки, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.