ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты похитили еще двух сотрудников ЗАЭС – "Энергоатом"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты контролируют ЗАЭС с марта
Оккупанты контролируют ЗАЭС с марта
Фото: EPA

Российские оккупанты 17 октября совершили очередное похищение работников Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила в Telegram НАЭК "Энергоатом" 18 октября.

"17 октября российские ядерные террористы задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника гендиректора станции Олега Ошеку", – говорится в сообщении.

О месте нахождения и состоянии похищенных работников станции ничего не известно.

"Энергоатом" обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с просьбой задействовать все возможные меры для освобождения представителей ЗАЭС из российского плена.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение его обязанностей взял на себя глава "Энергоатома" Петр Котин.

11 октября в "Энергоатоме сообщили", что оккупанты похитили, держат в неизвестном месте и, предположительно, пытают заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Теги: похищение, заложники, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЗАЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Ух, огонь!" 40-летняя Мейхер показала бюст и пятую точку в тесном платье
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
"Мозг контужен и пальцы не слушаются". Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина поделилась эмоциями от российских бомбежек
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Жена Арестовича рассказала, можно ли встретить любовь после 35 лет
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
Канада запретила въезд Безрукову и Канделаки и заморозила их имущество
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Какой-то нескончаемый ад". Кацурин и Дорофеева посвятили посты погибшей в Киеве беременной женщине
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
"Думал, лучший в мире звук – детский смех. Пока не услышал это". Притула показал, как украинские защитники "передают привет русским". Видео
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
В свой день рождения Loboda объявила, что выделит 1 млн грн на восстановление Ирпеня
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
64-летняя Мадонна потрогала бюст перед камерой
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
"А цвета какие актуальные", "Слава Украине!" Жена Макаревича показала "абсолютно идеальный дом"
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
Две страны отказались от участия в "Евровидении 2023". Названы причины
"Артисты это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах
"Артисты – это расходный материал?" Огневич возмутилась отсутствием гонораров на благотворительных концертах
55-летний Вакки спустил плавки перед камерой
55-летний Вакки спустил плавки перед камерой
Птушкин и кот Степан сделали совместные фото
Птушкин и кот Степан сделали совместные фото
"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге
"Два часа забавы". Кацурин показал, чем занимался с Дорофеевой на досуге
"Ножки шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото
"Ножки – шик!" Данилко в образе Сердючки снялся со спины в белых колготках. Фото
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии
"Нельзя умалишенных принимать всерьез". Актер из РФ Смольянинов отреагировал на обвинения в "дискредитации" российской армии
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (115607)
2
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (85316)
3
"Вот это туса", "Столько друзей!" Министр иностранных дел Украины Кулеба показал, с кем провел выходные (39802)
4
Нардеп Беленюк в Руанде встретился с единокровной сестрой. Фото (30456)
5
"Я в сауне. Куча телочек. Берите Скабееву и приезжайте!" Великий снял пародию на Киву и Соловьева (25541)
6
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (25207)
7
Свитолина и Монфис впервые стали родителями (23164)
8
"Сейчас сделала перерыв, потому что нужна стабильность". Третья жена Арестовича рассказала о своих увлечениях (20739)
 
 
 
 