Оккупанты похитили еще двух сотрудников ЗАЭС – "Энергоатом"

"17 октября российские ядерные террористы задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника гендиректора станции Олега Ошеку", – говорится в сообщении.

О месте нахождения и состоянии похищенных работников станции ничего не известно.

"Энергоатом" обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с просьбой задействовать все возможные меры для освобождения представителей ЗАЭС из российского плена.

30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.

4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение его обязанностей взял на себя глава "Энергоатома" Петр Котин.

11 октября в "Энергоатоме сообщили", что оккупанты похитили, держат в неизвестном месте и, предположительно, пытают заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.