Оккупанты похитили еще двух сотрудников ЗАЭС – "Энергоатом"

"17 октября российские ядерные террористы задержали и вывезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника гендиректора станции Олега Ошеку", – говорится в сообщении.
О месте нахождения и состоянии похищенных работников станции ничего не известно.
"Энергоатом" обратился к главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и мировому сообществу с просьбой задействовать все возможные меры для освобождения представителей ЗАЭС из российского плена.
30 сентября оккупанты похитили директора ЗАЭС Игоря Мурашова, его отпустили через несколько дней.
4 октября в МАГАТЭ сообщили, что Мурашов не будет руководить Запорожской атомной электростанцией. Исполнение его обязанностей взял на себя глава "Энергоатома" Петр Котин.
11 октября в "Энергоатоме сообщили", что оккупанты похитили, держат в неизвестном месте и, предположительно, пытают заместителя гендиректора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
5 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".