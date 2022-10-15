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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Запорожскую АЭС подключили к резервной линии электропитания – МАГАТЭ

ЗАЭС находится на оккупированной россиянами территории Украины
ЗАЭС находится на оккупированной россиянами территории Украины
Фото: ЕРА

Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре Запорожской области подключили к резервной линии электропитания, проинформировал 14 октября гендиректор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, отмечает сайт организации.

"Украинским инженерам удалось восстановить резервное питание ЗАЭС, это важное событие после того, как за последнюю неделю станция дважды лишилась доступа к внешнему электричеству", – заявил Гросси.

Он объяснил, что резервное внешнее электричество, которое подается на станцию через распределительное устройство находящейся поблизости теплоэлектростанции, "обеспечивает крупнейшей в Европе атомной электростанции буфер на случай, если подключение к ее последней оставшейся действующей линии электропередачи на 750 кВ будет снова отключено".

"За последние дни две резервные линии электропередачи ЗАЭС, соединяющие ее с распределительными устройствами тепловых электростанций, были отремонтированы, сообщила в штаб-квартиру агентства группа МАГАТЭ на месте. Сегодня также восстановлена одна из внешних линий 330 кВ", – отметили в МАГАТЭ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гросси приезжал в Киев и 6 октября встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.

Контекст:

В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.

1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. Позже на ЗАЭС остались сотрудники агентства.

5 октября Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.

Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.

Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, энергетика, оккупация, электричество, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, безопасность, электростанция, Рафаэль Гросси, ЗАЭС
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