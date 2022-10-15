Запорожскую АЭС подключили к резервной линии электропитания – МАГАТЭ

"Украинским инженерам удалось восстановить резервное питание ЗАЭС, это важное событие после того, как за последнюю неделю станция дважды лишилась доступа к внешнему электричеству", – заявил Гросси.

Он объяснил, что резервное внешнее электричество, которое подается на станцию через распределительное устройство находящейся поблизости теплоэлектростанции, "обеспечивает крупнейшей в Европе атомной электростанции буфер на случай, если подключение к ее последней оставшейся действующей линии электропередачи на 750 кВ будет снова отключено".

"За последние дни две резервные линии электропередачи ЗАЭС, соединяющие ее с распределительными устройствами тепловых электростанций, были отремонтированы, сообщила в штаб-квартиру агентства группа МАГАТЭ на месте. Сегодня также восстановлена одна из внешних линий 330 кВ", – отметили в МАГАТЭ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Гросси приезжал в Киев и 6 октября встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.