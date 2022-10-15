Запорожскую АЭС подключили к резервной линии электропитания – МАГАТЭ

"Украинским инженерам удалось восстановить резервное питание ЗАЭС, это важное событие после того, как за последнюю неделю станция дважды лишилась доступа к внешнему электричеству", – заявил Гросси.
Он объяснил, что резервное внешнее электричество, которое подается на станцию через распределительное устройство находящейся поблизости теплоэлектростанции, "обеспечивает крупнейшей в Европе атомной электростанции буфер на случай, если подключение к ее последней оставшейся действующей линии электропередачи на 750 кВ будет снова отключено".
"За последние дни две резервные линии электропередачи ЗАЭС, соединяющие ее с распределительными устройствами тепловых электростанций, были отремонтированы, сообщила в штаб-квартиру агентства группа МАГАТЭ на месте. Сегодня также восстановлена одна из внешних линий 330 кВ", – отметили в МАГАТЭ.
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Гросси приезжал в Киев и 6 октября встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. 11 октября он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, обсуждалось создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС. После встречи с главой Кремля Гросси отправился в Киев.
В начале марта крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. Все энергоблоки станции находятся в состоянии холодной остановки, сообщили в "Энергоатоме" 11 октября.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. Позже на ЗАЭС остались сотрудники агентства.
5 октября Путин подписал указ о "передаче" ЗАЭС в собственность России. В Офисе президента Украины это назвали попыткой юридического рейдерства и потребовали немедленной реакции международного сообщества.
Гросси во время визита в Киев 6 октября заявил, что МАГАТЭ по-прежнему считает Запорожскую АЭС украинским объектом. Он отметил, что по всем вопросам, связанным со станцией, МАГАТЭ будет контактировать исключительно с Украиной.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Зеленский заявил, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".