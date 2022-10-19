ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Киевской области в лесу нашли российский дрон – полиция

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О находке БПЛА оккупантов в лесу сообщил правоохранителям житель села Любимовка, отметили в полиции
О находке БПЛА оккупантов в лесу сообщил правоохранителям житель села Любимовка, отметили в полиции
Фото: Поліція Київської області / Facebook

Полицейские Вышгородского района Киевской области изъяли дрон-разведчик российских оккупантов, который в лесу нашел местный житель.

Об этом 19 октября в Telegram сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Беспилотник обнаружил местный житель в лесной зоне. Что именно снимал этот летательный аппарат типа "Орлан-10", будут определять соответствующие силовые структуры", – написал он.

Как уточнили в полиции Киевской области в Facebook, о находке БПЛА оккупантов сообщил правоохранителям житель села Любимовка.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/pfbid02heYz4Y7Qci6JpVZijeUGYvXC27z5S8yYVmAyy6o4Poz7ErQgPzrLxZCzU9DPj8p7l

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов. 

27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.

В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

Теги: Россия, Украина, полиция, Киевская область, беспилотники, правоохранители, Вышгород, война России против Украины, полицейский, находка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
В сети обратили внимание на иллюстрации в кабинете Залужного, которые жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила своему мужу. Фото
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Воздушные силы Украины передали оккупантам "привет", показав фото облака на украинском небе в виде поднятого вверх среднего пальца
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
Пианист Хмара показал всех своих детей на одном фото
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
"Чума болотная". В сети обсуждают новое видео Ани Лорак
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
  Потап презентовал свой "Шлях додому"
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
На концерте Бобула в Черновцах нацгвардеец сделал предложение своей возлюбленной. Фото
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Мы отомстим за каждую смерть". Осадчая призвала украинцев держаться и ждать хороших новостей от ВСУ
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
"Рубли и Путин стали дороже мамы и папы". Российский актер родом из Украины заявил, что не понимает, почему родители считают его предателем
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
Иракли Макацария рассказал о пользе плавания
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Надеюсь, вернусь к нормальной жизни". 27-летняя Grosu перенесла операцию, которая длилась три с половиной часа
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Навестила Бореньку". Кристина Орбакайте пришла к Моисееву на кладбище
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
"Я заработала за 15 лет ртом, чтобы мои дети сейчас не слышали сирен". Каминская оправдалась за выезд из Украины
35-летняя жена Арестовича рассказала о своем питании
35-летняя жена Арестовича рассказала о своем питании
"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону
"Мы любим друг друга по-особому". Эмма Уотсон призналась в чувствах к партнеру по "Гарри Поттеру" Тому Фелтону
40-летняя Мейхер в откровенном декольте позировала с поднятой ногой
40-летняя Мейхер в откровенном декольте позировала с поднятой ногой
"Ребята на передовой отдают жизни, а вы клубы открываете", "Это дно". На Салтовке в Харькове открылся ночной клуб. В сети возмутились
"Ребята на передовой отдают жизни, а вы клубы открываете", "Это дно". На Салтовке в Харькове открылся ночной клуб. В сети возмутились
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Это приговор. Нам всем". Пропагандистка Симоньян пожаловалась, что в РФ отказываются публиковать ее книгу с буквой Z на обложке (402016)
2
Панин высказался о Путине и русских после очередного обстрела Киева (195219)
3
35-летняя жена 47-летнего Арестовича показала, как выглядела до знакомства с ним (148100)
4
"Прекрасная украиночка". 38-летняя жена 62-летнего Тигипко похвасталась новой фотосессией на улицах Киева (105520)
5
"Вот же ж горячий мужчина". 47-летний Арестович сделал селфи в ванной в ответ на обвинения в самолюбовании (99646)
6
Королевский дворецкий рассказал, как себя ведет Кейт Миддлтон за закрытыми дверями (81347)
7
"То, что стесняются озвучить Дугин и Путин, доверили озвучить дурачку". Невзоров высказался о коллаборанте Стремоусове (76396)
8
"Оставляю имя Натальи Кличко в истории". Экс-супруга мэра Киева заявила, что после развода отказалась от его фамилии (65716)
 
 
 
 