В Киевской области в лесу нашли российский дрон – полиция

Об этом 19 октября в Telegram сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
"Беспилотник обнаружил местный житель в лесной зоне. Что именно снимал этот летательный аппарат типа "Орлан-10", будут определять соответствующие силовые структуры", – написал он.
Как уточнили в полиции Киевской области в Facebook, о находке БПЛА оккупантов сообщил правоохранителям житель села Любимовка.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. 2 апреля Киевскую область освободили от оккупантов.
27 мая российское издание "Медуза" написало, что в Кремле "программой-максимум" по-прежнему называют захват Киева.
В Киевской области укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных, сообщил 9 июня глава областной военной администрации Алексей Кулеба.