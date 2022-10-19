В Киевской области в лесу нашли российский дрон – полиция

О находке БПЛА оккупантов в лесу сообщил правоохранителям житель села Любимовка, отметили в полиции Фото: Поліція Київської області / Facebook

Об этом 19 октября в Telegram сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

"Беспилотник обнаружил местный житель в лесной зоне. Что именно снимал этот летательный аппарат типа "Орлан-10", будут определять соответствующие силовые структуры", – написал он.

Как уточнили в полиции Киевской области в Facebook, о находке БПЛА оккупантов сообщил правоохранителям житель села Любимовка.

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