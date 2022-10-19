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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Арестович допустил переброску войск оккупантов из-под Херсона на другие направления и новое наступление на Киев

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Арестович предупредил о том, что россияне могут перебросить войска из-под Херсона в том числе и на киевское направление, где у оккупантов есть "соблазн" устроить повторное наступление
Арестович предупредил о том, что россияне могут перебросить войска из-под Херсона в том числе и на киевское направление, где у оккупантов есть "соблазн" устроить повторное наступление
Фото: president.gov.ua

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российское командование может перебросить войска оккупантов, которые сейчас сопротивляются контрнаступлению ВСУ в Херсонской области, на другие направления. Об этом он заявил в разговоре с российским юристом и блогером Марком Фейгиным в программе "Фейгин LIVE" на YouTube 18 октября.

"Они эти войска хотят сохранить, чтобы перебросить на новые направления. Потому что там значительное кадровое ядро и боеспособные части: морская пехота, десантники, стрелки, которые умеют воевать. Первое, где их стоит ожидать, – на киевском, на запорожском, на донецком направлениях. Смотря, какие у них будут политические задачи стоять… Это не добавит нам ни здоровья, ни отдыха", – сказал он.

Арестович указал, что оккупанты в случае отвода войск из Херсонской области повторят "трюк" с отводом ВС РФ из-под Киева, Чернигова и Сум, который российской пропагандой подавался как "добровольный" уход, а не военное поражение. Тем не менее, по его мнению, это усложнит задачи ВСУ на других участках фронта.

"Если для них важнее Донецкая область, их бросят под Бахмут, если Киев, то на север. Могут поделить – часть туда, часть туда. Поэтому у нас будет радость от возвращения Херсона, но появятся проблемы на других направлениях", – прогнозирует советник ОП.

Арестович не исключает, что оккупанты действительно могут решиться на вторжение с севера (в том числе с территории Беларуси) и повторную атаку на Киев. Он убежден, что взять столицу Украины россиянам не удастся, но стягивание российских мобилизованных в Беларусь – это прежде всего создание угрозы.

А вторжение, если оно произойдет, будет призвано создать для Запада необходимую "картинку" и простимулировать давление партнеров на Украину с целью усадить Киев за стол переговоров, считает советник ОП.

"Все, на что работает Россия сейчас, – это не на победу над Украиной. Она не может победить. Они просто создают улучшенную переговорную позицию. Например, к саммиту "Большой двадцатки" в Индонезии. Поэтому политический соблазн у них крайне высок. Но именно с точки зрения создания картинки", – подчеркнул Арестович.

Командующий российскими войсками в войне против Украины генерал армии РФ Сергей Суровикин 18 октября заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий в южной части фронта.

"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", – сообщил он, допустив вероятность принятия "непростых решений".

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

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