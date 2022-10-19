Все "органы власти" коллаборантов в Херсонской области убегают на левый берег Днепра

По его словам, все подразделения и "министерства" так называемой "гражданской администрации" переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.

Сальдо также отметил, что закрывается въезд на правый берег для гражданских лиц. Запрет объявлен на ближайшую неделю, и коллаборант объяснил его возможным наступлением Вооруженных сил Украины.

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

Накануне командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться.