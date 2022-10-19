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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все "органы власти" коллаборантов в Херсонской области убегают на левый берег Днепра

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Областной центр расположен на правобережье
Областной центр расположен на правобережье
Фото: Інформативна Херсонщина / Facebook

Незаконные органы власти оккупированной части Херсонской области покидают Херсон. Это следует из сообщения в Telegram главаря коллаборантов Владимира Сальдо.

По его словам, все подразделения и "министерства" так называемой "гражданской администрации" переезжают на левый берег Днепра. Областной центр расположен на правобережье.

Сальдо также отметил, что закрывается въезд на правый берег для гражданских лиц. Запрет объявлен на ближайшую неделю, и коллаборант объяснил его возможным наступлением Вооруженных сил Украины.

Сегодня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты скрыто перебрасывают военную технику и личный состав в Херсонскую область.

Накануне командующий российскими войсками в войне против Украины Сергей Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.

Незаконно назначенный оккупантами замглавы "администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов вечером 18 октября в Telegram разместил видеообращение с призывом к населению эвакуироваться.

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

Теги: Херсонская область, эвакуация, ВСУ, наступление, война России против Украины, Владимир Сальдо, коллаборационизм
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