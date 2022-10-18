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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наступление в Херсоне: командующий армией оккупантов готовится "к непростым решениям", коллаборант Сальдо объявил эвакуацию

B Херсонской области деоккупированы уже 75 населенных пунктов
B Херсонской области деоккупированы уже 75 населенных пунктов
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

В оккупированной части Херсонской области главарь коллаборантов Владимир Сальдо объявил "организованное перемещение" гражданского населения на левый берег Днепра. Он написал об этом 18 октября в Telegram.

По его словам, существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением плотины Каховской ГЭС и сбросом воды из каскада электростанций выше Днепра.

"Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито",  – сообщил "исполняющий обязанности губернатора".

Перемещение касается жителей Бериславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского районов области.

Кроме этого, командующий российскими войсками в войне против Украины Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий на южной части фронта.

"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Повторяю, она уже на сегодняшний день весьма непростая", – сказал он в интервью каналу "Россия 24", текст которого опубликовало "ТАСС".

Как "тяжелую" охарактеризовал ситуацию вокруг Херсовна украискрий военный эксперт Олег Жданов. В эфире национального телемарафона, цитаты из которого публикует УНИАН, он сообщил, что сейчас не стоит устанавливать точные сроки взятия города украинскими защитниками.

"Мы никаких дедлайнов не даем. Почему? Потому что ситуация там очень сложная", – сказал он.

Жданов отметил, что после ударов Вооруженных сил Украины по Каховскому мосту, российские оккупанты проложили через него три одноколейных танковых перехода. Так они получили возможность перебрасывать технику на левый берег Днепра, а ВСУ стараются уничтожать ее на переправе.

"Они успели перегруппироваться и вывести вперед воздушно-десантные войска. Там боевые действия идут очень жесткие. И на сегодняшний день необходимо дождаться, что нам скажет Генеральный штаб, когда они будут иметь определенные успехи. Скажу так: усилия там очень сильные со стороны Вооруженных сил Украины, бои идут очень жесткие", — добавил Жданов.




Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

Теги: Херсонская область, армия РФ, война России против Украины, Сергей Суровикин, Владимир Сальдо, российские оккупанты, Каховское водохранилище, деоккупация
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