Подоляк о Суровикине и Херсоне: Осознал необходимость "отрицательного наступления"

"Сегодня субъект Суровикин публично зафиксировал непосредственное участие в совершении военных преступлений на территории Украины… и впервые осознал важность обязательных "непростых решений", "отрицательного наступления" и принудительной самодепортации, когда имеешь дело с ВСУ", – написал Подоляк.
Сьогодні суб’єкт Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні воєнних злочинів на території України… та вперше усвідомив важливість обов’язкових «непростих рішень», «від’ємного наступу», примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 18, 2022
18 октября Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий в южной части фронта.
"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", – сообщил он, допустив вероятность принятия "непростых решений".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.
12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.