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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о Суровикине и Херсоне: Осознал необходимость "отрицательного наступления"

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Подоляк констатировал, что знакомство с ВСУ может заставить Суровикина принимать "непростые решения" относительно Херсона
Подоляк констатировал, что знакомство с ВСУ может заставить Суровикина принимать "непростые решения" относительно Херсона
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 18 октября в Twitter отреагировал на интервью российским пропагандистским СМИ командующего российскими войсками в войне против Украины генерала армии РФ Сергея Суровикина.

"Сегодня субъект Суровикин публично зафиксировал непосредственное участие в совершении военных преступлений на территории Украины… и впервые осознал важность обязательных "непростых решений", "отрицательного наступления" и принудительной самодепортации, когда имеешь дело с ВСУ", – написал Подоляк.

18 октября Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий в южной части фронта.

"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", – сообщил он, допустив вероятность принятия "непростых решений".

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Херсон – единственный областной центр Украины, который захватчикам удалось временно оккупировать после начала широкомасштабного вторжения. Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.

В ОК "Юг" 29 августа сообщили, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что в Херсонской области деоккупированы 75 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, Херсон, военные, оккупация, Херсонская область, армия РФ, вторжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Сергей Суровикин, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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