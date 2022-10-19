Подоляк о Суровикине и Херсоне: Осознал необходимость "отрицательного наступления"

Подоляк констатировал, что знакомство с ВСУ может заставить Суровикина принимать "непростые решения" относительно Херсона Фото: president.gov.ua

"Сегодня субъект Суровикин публично зафиксировал непосредственное участие в совершении военных преступлений на территории Украины… и впервые осознал важность обязательных "непростых решений", "отрицательного наступления" и принудительной самодепортации, когда имеешь дело с ВСУ", – написал Подоляк.

Сьогодні суб’єкт Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні воєнних злочинів на території України… та вперше усвідомив важливість обов’язкових «непростих рішень», «від’ємного наступу», примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 18, 2022

18 октября Суровикин заявил о "непростой военно-тактической ситуации" в районе боевых действий в южной части фронта.

"Дальнейшие наши планы и действия в отношении самого города Херсон будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации", – сообщил он, допустив вероятность принятия "непростых решений".